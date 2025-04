Vězeňská služba natočila nové instruktážní video. Provází v něm celým procesem nástupu za mříže

Co si s sebou vzít do vězení? A co se se mnou bude hned po nástupu za mříže dít? To jsou otázky, na které odsouzeným odpovídá nové instruktážní video. Natočila ho nezisková organizace Rubikon Centrum s Vězeňskou službou, a ukazuje, jak to při nástupu do vězení v Česku chodí.

