Projekt Andělský strom shání dárky pro děti vězňů. ‚Sami nemají šanci jim je koupit,‘ říká dobrovolnice

Život za mřížemi není komplikovaný jenom pro samotné vězně, ale i jejich rodiny. Často nejvíc trpí děti a především o Vánocích. Právě kvůli tomu vznikl projekt Andělský strom, který jim pomáhá. Nejen že za rodiče dětem kupuje a shání dárky, ale zároveň je navzájem propojuje.

V Česku projekt funguje už devět let a i letos se do něj zapojí komunitní centrum Kotlaska a centrum Rubikon, které se právě návratu vězňů do společnosti věnuje. Zatím se vybralo přes tisíc dárků a právě v Kotlasce se v rámci Adventního setkání sešla skupina dobrovolníků. Za cíl si dala zabalit dvě stě dárků. Vedoucí komunitního centra Kateřina Jírová ale dodává, že to není jediný způsob, jak lze dětem pomoci.

Jak se dostanou dárky k dětem vězňů? O tom více v reportáži

„Je možné se zapojit zcela individuálně bez účasti na nějakém koordinovaném setkání. To znamená, že se spojíte s Andělským stromem. Oni vám vyberou, který dárek koupíte, zabalíte ho a pošlete ho koordinátorovi, který ho předá,“ vysvětluje Jírová pro Radiožurnál.

Smyslem projektu podle ní je, aby se udržovala pozitivní vazba mezi rodičem a dítětem. „To rodiče ve vězení oceňují. Cítí totiž bezmoc. Nemají reálnou šanci dětem něco koupit, ale touží potom,“ dodává.

Dárců je čím dál víc

Dárců je rok od roku víc, a o akci mají velký zájem i věznění rodiče. Komplikovanější je proto i logistika balení tak velkého množství dárků. S tím pomáhá například dobrovolnice Magdaléna Dérerová, která popisuje, jak systém funguje.

„Kontrolujeme, zda se seznam z Andělského stromu shoduje s čísly, které máme. Takže to seřazujeme dohromady, aby to všechno dávalo smysl,“ říká. „V krabicích už máme připravené dárky, které se budou balit – plyšáci, panenky, pleny, autíčka, teplákové soupravy a tak dále,“ pokračuje. Dárky se potom balí do krabic a posílají se poštou přímo k dětem.

Nezbytnou součástí adventního setkání jsou ale samozřejmě především dobrovolníci, kteří se na celé akci podílejí. Na otázku, proč se do akce zapojili, odpovídají většinou podobně. „Myslím, že je to užitečné a každý by měl dělat to, co může,“ říká dobrovolnice Tereza. „Je to záslužné a Rubikon taky pomáhá začít nový život,“ přidává se jeden z darujících Jarka.

Andělský strom můžete podpořit i prostřednictvím internetové sbírky. Peníze pro děti vězňů můžete posílat až do Štědrého dne.