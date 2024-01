Vězni v Jiřicích vychovávají asistenční psy. Pomáhají nevidomým a zároveň se vžívají do svých obětí

Letos to bude pět let, co se vězni z otevřené věznice Jiřice starají o štěňata a cvičí je, aby v budoucnu mohla jako už dospělí psi pomáhat třeba nevidomým. Učí je například, jak se chovat k lidem, jak cestovat městskou hromadnou dopravou a samozřejmě základní povely. Speciální výcvikový program Tlapka v dlani má ale i terapeutický a výchovný rozměr pro samotné vězně. Jiřice 12:41 14. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z věznice si předvychovaná štěňata po roce odvezou odborníci ze školy pro vodící psy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

To, že je v téhle věznici něco jinak, napovídá už nápis na brance. Píše se tu: Volně pobíhající psi, prosím, zavírejte vrátka.

Minnie je dvouměsíční fenka, o kterou se stará vězen Honza. Páníček ji má naučit, aby se nebála lidí, a řadu dalších věcí, jde o speciální výcvikový program Tlapka v dlani. „V rámci projektu máme možnost jezdit s pejsky i do Prahy. Učit je jezdit tramvají nebo metrem, zvyknout si na eskalátory a tak dále. Štěňátka udělají v náladě a psychice strašně moc,“ popisuje.

Honza je ve vězení pět let. Trest si odpykává za, jak sám říká, všechno, co souvisí s auty. Myslí tím krádeže, podvody nebo ujíždění před policií. Jeho Minnie má ve vězení ještě sestru, fenku Crazy. O tu se stará odsouzený Václav. „Já mám doma čerstvě narozenou dceru. Tak abych se naučil starat,“ popisuje.

Vžít se do oběti

Václav a Honza jsou v takzvané otevřené věznici. Chodí do práce, mají mírnější režim a připravují se na návrat na svobodu. Štěňata s nimi zůstanou, dokud jim nebude jeden rok. Pak je čeká loučení.

Vedoucí otevřené věznice v Jiřicích Hana Prokopová připomíná, že projekt má i terapeutický rozměr. „Každý odsouzený, který je určený jako hlavní pečovatel, k němu přilne. V roce věku, když mu toho pejska odebíráme, tak se může vcítit do pocitu oběti. On ho za rok považuje za svůj majetek a my mu ho vezmeme. Takže zažívá to, co zažívá oběť, když pachatel páchá,” popisuje Prokopová.

A její slova potvrzuje i aktuální majitel fenky Crazy „Loučení bude hodně těžké,“ říká Václav.

Vězni se od roku 2019 postarali už o deset psů. Minnie a Crazy jsou v pořadí jedenácté a dvanácté štěně. Projekt Tlapka v dlani je v Česku jedinečný. Vězeňská služba se inspirovala ve Spojených státech.

„V Americe byla vytvořena studie, která hovoří o tom, že pejsek, který je socializovaný ze strany odsouzených ve věznici, má daleko lepší vlastnosti vodícího psa,“ říká Prokopová. Od té doby, co se starají o zvířata, taky podle vedoucí mezi odsouzenými ubylo násilí. Z věznice si předvychovaná štěňata odvezou odborníci ze školy pro vodící psy. Tam pak dál pokračují v tréninku.