Křižánky na Žďársku mají problémy s bakteriemi ve vodě. Většina z 80 vzorků není pitná
Křižánky na Žďársku chtějí co nejdřív začít stavět novou kanalizaci. Připravují vstup do vodohospodářského svazku a začínají shánět až 150 milionů korun na zaplacení stavby. V létě si totiž po celé rozlehlé obci otestovali 80 vzorků z domácích studen a vrtů. A většina je nepitná kvůli koliformním bakteriím a E. coli. Někde je voda kontaminovaná dokonce velmi silně.
„Víc už ten přístroj nedovede změřit. Celkově jsme dělali 80 vzorků a z nich 43 vzorků obsahuje koliformní bakterie a deset vzorků obsahuje E. coli, tu nezničíte varem,“ popisuje pro Český rozhlas Vysočina starosta Křižánek, nestraník Jiří Houska.
00:00 / 00:00
Křižánky na Žďársku v létě naměřily velké množství bakterií ve vodě. Chtějí proto stavět novou kanalizaci
V místním obchodě výsledky větší zájem o balenou vodu nevzbudily: „To musí být třeba spíš ochucená nebo děcka něco, ale jinak vůbec,“ říká prodavačka. Přitom pokud je ve vodě koliformní bakterie nebo E. coli, tak by lidé dokonce neměli ani zalévat zahrádky.
„Bakterie pořád koluje. My s tím zalijeme zeleninu a pak to v zelenině zase sníme a pak to zase dostaneme do septiků a do spodních vod,“ varuje starosta Houska. Rada obyvatelům Křižánek, jak udělat z vody zase pitnou, zmiňuje UV lampu na hlavní přívod nebo dezinfekci celé studny, vrtu i rozvodu.
„Samozřejmě to není zárukou, že pak po celou dobu ta voda bude pitná. Dlouhodobé řešení je jediné. Vyřešit odkanalizování Křižánek a vyřešit i vodovod,“ upozorňuje křižánecký starosta. Obec sice má 50 let starou kanalizaci, ta ale prosakuje a situaci místy i zhoršuje.