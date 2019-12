VIDEO: Přistání Ježíška v Praze nebo upravené Pelíšky. Podívejte se na výběr vánočních přání

Veselé Vánoce přejí lidem na sociálních sítích také policisté, záchranáři a letištní hasiči. Pro své fanoušky si ke Štědrému dni a novému roku 2020 připravili vtipná videa. Vánoční videoklipy Krkonošského národního parku nebo Člověka v tísni pak lidi inspirují k dobrým skutkům. Projděte si výběr, který sestavil server iROZHLAS.cz Praha 14:32 24. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční video Policie ČR | Zdroj: Policie ČR

Česká policie vsadila ve svém vánočním videu na akční střih a hudbu se zvuky rolniček. V jejich videoklipu ale nechybí ani horký čaj a cukroví. Vrcholem je střelba melodie Vánoce, Vánoce přicházejí. Jejich video mělo na sociálních sítích úspěch, vidělo jej přes 850 tisíc lidí. A uživatelé jej vesměs chválili, i když někteří poukazovali na genderovou nevyváženost rolí ve videu.

Pražští letištní hasiči ve svém vánočním videu vsadili na Ježíška. „Na pražském letišti právě přistál Ježíšek,“ oznámili na svém facebooku. Zároveň zveřejnili záběry, na kterých čtveřice z nich táhne jeden z hasičských vozů Rosenbauer Panther doplněný o vánoční stromek. „Po odbavení bude probíhat celní kontrola všech dárků a ve večerních hodinách plánuje rozvoz do vašich domovů,“ upřesnili hasiči.

Záchranáři hlavního města vytvořili ve svém videu před Průmyslovým palácem na pražském Výstavišti novoroční PF. Na pomoc si osm záchranářů a záchranářek vzalo jak oranžová nosítka, tak speciální vůz pro hromadná neštěstí známý pod názvem Golem. „Mohli jsme pro vás vytvořit obyčejné vánoční přání, ale my jsme si řekli ne. Pražští záchranáři se umějí do práce pořádně ‚položit‘ a to jsme využili i při nápadu na letošní PFko,“ napsali ke svému videu pražští záchranáři.

Správci Krkonošského národního parku pak ve svém videu věnovanému konci roku ukazují krásy české přírody. Zároveň ale upozorňují, že na území národních parků je zakázáno používat zábavní pyrotechniku. „Poslední noc je v národních parcích jiná. Celá země burácí ohňostroji a petardami, ale tady je klid,“ popisují ve videu.

Nezisková organizace Člověk v tísni přetočila legendární scénu z filmu Pelíšky. Místo ponožek s bot tak syn Michal dostane hejno kuřat. „Darujte Skutečný dárek - hejno kuřat obstojí v nehostinných oblastech líp, než lžičky z NDR - dokáže zajistit obživu pro celou rodinu,“ vysvětluje svůj záměr Člověk v tísni.

Britská ambasáda využila ve svém vánočním videu sestřih letošních akcí, do kterých se zapojila. Nechyběly ale také motivy Jamese Bonda. Úvodní slovo patřilo známému moderátorovi Alexandru Hemalovi, to závěrečné britskému velvyslanci v Praze Nicku Archerovi, který Spojené království zastupuje v Česku prvním rokem.

K Vánocům už několik let patří projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, ve kterém lidé obdarovávají osamělé seniory po celém Česku. Do úterního odpoledne se podařilo splnit přes 15 500 přání. Ve videu věnovaném vánočnímu období senioři rozbalují dárky, ale také se svými nejbližšími pečou cukroví. Jako to babičky dělávaly od nepaměti.