‚Bylo zajímavé slyšet vaše příběhy.‘ Královna Alžběta II. se poprvé účastnila pracovní videokonference

„Bylo zajímavé slyšet všechny vaše příběhy. Udělalo na mě dojem, čeho jste už dosáhli. Jsem ráda, že jsem se s vámi dnes mohla spojit,“ říká královna na videu zveřejněném na oficiálním twitterovém účtu královské rodiny. Do videohovoru, který se uskutečnil před týdnem, se zapojila i Alžbětina dcera, princezna Anne.

Královna se k videokonferenci připojila jako poslední, setrvala 20 minut a následně chat jako první opustila. Buckinghamský palác se tak rozhodl zachovat protokol, kterého se panovnice drží i v běžném životě, poznamenala agentura AP.

Britská královna je kvůli pandemii covidu-19 spolu s manželem, 99letým princem Philipem, od 19. března v izolaci na hradě Windsor. Kromě ní se během pandemie videokonferencí na různá témata účastnili i další členové královské rodiny.

Alžběta II. nastoupila na trůn před 68 lety a za své vlády vyzkoušela řadu technických novinek. V roce 1976 například jako první monarcha světa poslala e-mail. V roce 2014 napsala svůj první tweet.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV