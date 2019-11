Akademie věd ožila obrazy z dějin Československa. Videomapping připomněl výročí sametové revoluce

Historické milníky novodobých dějin Československa a České republiky v sobotu zobrazil videomapping na budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Připomněl například počátek protektorátu, nástup komunismu i Pražského jara a dalších zásadní události. Akademie věd připravila projekce ve čtyřech různých časech – první začala v 18.00, poslední byla naplánována na 19.30. Praha 19:47 16. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Videomapping ke 30. výročí sametové revoluce na budově Akademie věd. | Zdroj: Akademie věd České republiky

Krátce po šesté se tak fasádou budovy akademie rozjely tanky jako symbol počátku protektorátu a druhé světové války, což uvrhlo zemi do ohně a zkázy. Vznik železné opony a komunistický puč v Československu představovaly pnoucí se ostnaté dráty, uvolnění v 60. letech a Pražské jaro zas jasně zelená barva. Tu však potlačily další tanky při invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Následující chvíle náležely počátku normalizace, kterou mimo jiné představovaly rostoucí panelové domy.

Videomapping připomněl i petici Několik vět iniciovanou signatáři Charty 77 a zveřejněnou v červnu 1989, sametovou revoluci a pád komunismu, kdy z mapy postupně mizela rudá barva. Lidé pak přihlíželi také vzniku Občanského fóra v Československu a vyslechli si část proslovu Václava Havla. Závěr videomappingu patřil vstupu České republiky do Severoatlantické aliance v roce 1999 a do Evropské unie o pět let později.

Videomapping se konal v rámci programu vědeckého festivalu Týdne a techniky, který pořádá Akademie věd. Právě víkendové akce jsou propojeny s oslavami a připomenutím 30. výročí sametové revoluce. Festival končí v neděli.