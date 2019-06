‚Když budeš zlobit, unesou tě do Číny.‘ Kam míří nová generace Vietnamců, ptá se blogerka Do Thu Trang

Mladých vietnamských blogerů je v Česku málo, Do Thu Trang ale i ve srovnání s těmi českými vyniká. Narodila se vietnamským rodičům, je držitelkou ceny Magnesia litera a renomované ceny Křepelka z roku 2016. Založila také uznávaný blog Asijatka.cz. „Jedu si klidnou životní linku,“ říká v rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou. Praha 15:47 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rodiče ji vychovávali k tomu, že rodina je na prvním místě – vietnamské ženy mnoho vydrží, ale tím větší tíhu si na sebe berou. „Ze svého okolí vnímám, že ženy pečují o rodinu, dělají kotvu a kvůli dětem musí mnoho vydržet,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s autorkou blogu Asijatka.cz nejenom o vietnamské komunitě v Česku

Podle Do Thu Trang je ale lepší, aby se každý člověk zaměřil sám na sebe, vytvořil sám sobě vnitřní kotvu, a pak teprve stavěl kolem sebe přístav.

A co vietnamští rodiče říkají nejčastěji svým dětem? „Když budeš zlobit, tak tě unesou do Číny,“ vypráví, ale dodává, že ona sama vyrůstala do jedenácti let v české rodině a měla poklidné dětství.

Později se vrátila ke svým vietnamským rodičům, kteří ji vychovávali liberálně a netlačili ji do ničeho, co nechtěla.

„Nikdy jsem se nebála jít domů a říci, že jsem něco pokazila,“ pochvaluje si své dětství.

A jak říká, ne všechny vietnamské děti přebraly po rodičích večerky. Mají svůj život, pracují v českých firmách, plní si své cestovatelské sny.

„Vnímám to, že se generace mnohem více integrovala. Otázka je, kam směřuje ta další.“