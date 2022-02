Vietnamci mají nedůvěru k Číně snad už v genech, říká zástupce vietnamské komunity Uyen Huu Pham

„Země byla nepřetržitě tisíc let pod správou Číny, takže bylo jako zázrakem, když se podařilo vymanit a ubránit nezávislost. Vietnamci tak mají možná už v genech podezření a nedůvěru směrem k Číňanům. Na druhé straně z politického pohledu je Vietnam jedním z posledních komunistických režimů, který se opírá o čínskou podporu. Sami lidé jsou ale vesměs proti,“ říká zástupce vietnamské komunity v Radě vlády pro národnostní menšiny Uyen Huu Pham. Osobnost Plus Praha 0:10 6. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uyen Huu Pham | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Kritiků režimu je ale poskrovnu, alespoň těch, kteří svůj nesouhlas říkají veřejně. „Pokud se ale pustíme do neformálního hovoru, tak je jich většina. Jsou i lidé, kteří režim podporují a věří mu,“ popisuje.

Jednolitá není podle Uyena Huu Phama ani vietnamská komunita v Česku.

Ti, co už mají české občanství, jsou víc nezávislí a svobodní, ale většina, a to až 85 procent z nich, má ještě vietnamské občanství i pas. „A ti musejí být opatrní,“ přiznává.

Komunistický režim ale podporují i někteří Vietnamci z Česka, protože na dálku vstupují do tamního svazu mládeže.

„To vnímám velice špatně,“ komentuje Uyen Huu Pham. Pokud jde o vietnamské studenty, kteří až dostudují, pojedou domů, tak to chápe, opačný názor má na ty, co tady trvale žijí.

„Vietnamský komunistický režim uvolňuje. Stále tvrdě ale postihuje ty, kteří se projeví nějak organizovaně.“ Uyen Huu Pham

„Nedávno se dokonce tato organizace stala oficiálním členem Svazarmu Vietnamu, což je jednotka, která funguje pod hlavičkou Národní fronty, jednoho z pilířů nástroje moci komunistické strany.“

Vietnamský komunismus?

Ani vietnamský mocenský systém už ale podle něj není komunistický, je to jakýsi kombinovaný systém, kdy sice vládne komunistická strana, ale ekonomický model se posouvá.

„A pokud se člověk podívá na definici, co to komunismus je, tak musí uznat, že na tom už nic komunistického není.“

Když pak Uyen Huu Pham vzpomíná na 80. léta, tedy na dobu, kdy sám přijel do Československa, tak už tehdy jsme měli víc svobody, než sám zažil.

„Třeba spolužáci na kolejích se vyjadřovali úplně otevřeně, co si o komunismu myslí,“ říká.

„Ale něco podobného by si ve stejné době u nás nikdo netroufl. Tím chci naznačit, že teror vůči lidem, kteří projevili svůj názor, tam byl mnohem silnější. Takže lidé měli strach.“

Teď už je situace mnohem uvolněnější, možná, že je to i internetem, ke kterému má volný přístup až 80 procent populace. „Je to uvolnění, ale jen do určité míry. Pokud se někdo projevuje organizovaně, pokud je tam náznak, že za ním stojí nějaká skupina, tak zakročí tvrdě.“

Dokud se něco nezmění v Číně, tak se podle něj nic nezmění ani ve Vietnamu. „Stále si nejsem jistý, jestli se mohou ve Vietnamu stát nějaké změny bez toho, aby se něco stalo i v Číně. Ale když teď Číňané získali silnou ekonomickou pozici, stali se první nebo druhou ekonomikou světa, investují hodně i do armády, tak jsou jejich ambice čím dál větší. A projevuje se to v zabírání území.“

Lidé se začínají bouřit

Vietnam s nimi nedávno musel podepsat smlouvu o nové mořské hranici, a to tak, že ztratil část svého území.

„Tohle najednou ve Vietnamcích vyvolalo velké bouře. A komunistická strana jakoby ztratila kredit, který do té doby měla, když tvrdila, že brání svobodu, nezávislost a celistvost země. Najednou sama neprotestovala a dokonce zavírala lidi, kteří chodili na protičínské demonstrace.“

A co vietnamská opozice? Ještě před třemi lety s podle Uyena Huu Phama o nějaké opozici vůbec dalo hovořit, ale po amerických prezidentských volbách je vše jinak.

„Vietnamská takzvaná opozice je úplně rozdělena. Podpora Donalda Trumpa, nebo jeho odmítání, ji totiž úplně rozložila. Dokonce dávní kamarádi a přátelé se veřejně napadali na internetu,“ uzavírá.

