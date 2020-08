Vietnamská tržnice skrývá vlastně malé město, ukazují místní zájemcům

Thuy „Twi“ Nguyen je sice hlavně restauratérka, ale také průvodkyně. Zhruba pětkrát do roka zve zájemce do zákulisí největší vietnamské tržnice v Brně. Leží v Olomoucké ulici a ve skutečnosti je to malé vietnamské městečko se vším všudy.

Prohlídky se konají ve spolupráci s Centrem pro cizince, které v Jihomoravském kraji funguje. Thuy „Twi“ Nguyen při nich návštěvníkům ukazuje, že tržnice zahrnuje i mnoho dalších částí. Včetně míst s duchovním charakterem.

Poznání vietnamské víry

Zájemci se tak podívají třeba do pagody, která je duchovním centrem areálu. A jak říká průvodkyně, je to další z důkazů, že lze najít na jednom místě téměř vše, co její krajané potřebují.

„Je to doslova Malý Vietnam. Tak jako mají v Americe čínské čtvrti, je to podobné tady. Vznikla tady tržnice a vyrostla tu i pagoda, aby přinesla štěstí,“ dodává.

Prostor počítá i s tím, že do Brna přijedou Vietnamci, kteří neumějí česky. A ti právě tady mohou dostat první informace – o České republice, o Brně, ale také o soužití obou kultur.

Zázemí, obchody, ale i jídlo

Návštěvníci přiznávají, že často netušili, co rozlehlý areál skrývá. A dodávají, že je lákala třeba možnost poznat asijskou kuchyni.

„Chci zkusit vietnamská jídla, inspiruje mne, že jedí hodně zeleniny,“ svěřila se jedna z účastnic páteční prohlídky Anna Vlčková. „Myslím, že se jako Češi máme co učit,“ směje se.

Ostatně, ne náhodou prohlídky končí u prostřeného stolu. Samozřejmě ochutnávkou typických vietnamských jídel s vysvětlením jejich názvů.

Zájemci o účast na podobné komentované prohlídce mají v Brně šanci několikrát do roka. Ta nejbližší se uskuteční v říjnu.