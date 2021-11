Svatý Martin by mohl zachránit koronavirový pokles tržeb. Počet připravených lahví je tento rok nejvyšší

Pandemie koronaviru a různá opatření připravila gastronomii o velkou část tržeb. Částečnou nadějí, jak to dohnat, teď ale může být období kolem svatého Martina - jeho svátek připadá právě na čtvrtek. Češi si v tento čas tradičně ve velkém dopřávají svatomartinskou husu, kterou zapíjí Svatomartinským vínem. Praha 14:09 11. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle reklamní expertky Ivy Hadj Moussaové stojí za velkou oblibou svatomartinské husy i vína především dobře vybudovaná značka (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Tak jako kombajnér má žně, tak my máme s tou svatomartinskou husou svázaný naše žně,“ říká Radiožurnálu kuchař a majitel dvou restaurací v Sezemicích u Pardubic Pavel Beneš.

„Řekl bych, že je to jediný významný gastronomický svátek v Český republice, kdy opravdu zažíváme hody,“ dodává pro Radiožurnál.

Stejně k období kolem svatého Martina přistupují vinaři. Svatomartinské víno letos podle ředitele Národního vinařského centra Pavla Kršky nabízí 80 vinařství. A počet připravených lahví je v tomto roce nejvyšší v historii.

„Za poslední léta, řekněme pět až šest let dozadu, ten počet přesáhl dva miliony, a aktuální letošní odhad je kolem dvou milionů 340 tisíc lahví, což je rekord,“ tvrdí Krška.

Medaile za marketing

Podle reklamní expertky Ivy Hadj Moussaové stojí za velkou oblibou svatomartinské husy i vína především dobře vybudovaná značka.

„Ten, kdo se rozhodl tady tu značku vybudovat, tak by opravdu zasloužil nějakou medaili za marketing. Protože se podařilo z té události vytvořit takovou příležitost, radostnou oslavu konzumu. Myslím si, že to opravdu může sloužit jako ukázkový příklad do učebnic marketingu, jak navázat na jednu tradici, ale moderně. Ta značka je hodně vidět a očividně to funguje skvěle,“ vysvětluje Moussaová.

Kromě dobře vybudované značky může podle reklamní expertky obliba Čechů ve svatomartinské huse a víně souviset i s ročním obdobím.

„Jak se dny krátí, je sychravo, pošmourno, do Vánoc ještě daleko, a zároveň není potřeba hubnout do plavek, tak lidi mají pocit, že se potřebují nasytit. Proto si nedostatek těch hezkých podnětů potřebují vynahradit a tučná husička a právě dobrý víno jim tady ty smyslové podněty může nahradit. I restauracím to pomohlo…,“ podotýká.

Příprava hus

To může potvrdit i kuchař Pavel Beneš. Jeho dvě restaurace připraví zhruba 400 celých hus. Jejich nachystání zabere klidně i celý týden.

„Kdy při 78 stupních Celsia zhruba 14 hodin ty husy připravujeme metodou suit, což je pošírování, kdy se ta husa táhne v nějakým obalu - kořeněná solí, kmínem, majoránka, tymián, to se krásně provoní, a pak ji dopékáme až těsně před výdejem. Pomalu pečená husa má výhodu toho, že to maso je opravdu chutnější, vláčnější, jde pomalu od kosti, až se rozpadá a rozplývá na jazyku,“ líčí Beneš.

K dobrému jídlu patří taky kvalitní víno. V čem je to Svatomartinské specifické popisuje Pavel Krška.

„Jsou to mladá, svěží, expresivní vína s výraznou ovocitou, aromatickou, jsou to vína hravá, vhodná do gastronomie, máme tady spoustu svatomartinských slavností, prezentací v restaurací, a není to jen ta svatomartinská husa, ale i další pokrmy. A samozřejmě ta značka, která definuje a garantuje kvalitu vín a lidé vědí, že ta označená jako Svatomartinská prošla senzorickou kontrolou odborné hodnotící komise a splňují požadavky pro známku Svatomartinské,“ říká Krška.

Kdyby měl zákazníkům doporučit víno ke svatomartinské huse, radil by sáhnout po červeném. To, že jde o Svatomartinské, prozradí jednotný uzávěr a etiketa s nápisem a se symbolickým jezdcem na bílém koni.

A nakonec jedno číslo potvrzující sílu této obchodní značky. Pokud se všechny letošní lahve svatomartinského vína prodají, utrží za ně vinaři při průměrné ceně 200 korun za lahev celkem půl miliardy korun.