Schovat do kondomu, prodat přes telegram. Triky dealerů a drogové stálice v Česku

V Česku je podle nejnovější zprávy Národní protidrogové centrály nejoblíbenější psychotropní látkou marihuana, ale taky pervitin. Je tam nějaká změna za poslední roky? Překvapilo vás to, že zrovna tahle dvojice?

Ne vůbec ne, to je setrvalý stav už někdy od osmdesátých let, kdy se tyhle drogy dostaly na nelegální scénu. Skutečně to jede permanentně nějakých 40 let. Akorát se pochopitelně mění objemy drog, které jsou produkovány, které jsou dealovány a taky pochopitelně rostou počty konzumentů. Takže co se týká marihuany jako takové, tak my jsme jednoznačně v konzumaci na evropské špičce. Co se týká pervitinu, tedy metamfetaminu, tak v podstatě taky, protože to v Evropě až do nedávna tolik nejelo. To jely amfetaminy, nikoli metamfetaminy, tedy pervitin. Takže jsme skutečně všeobecně uznáváni za evropskou špičku.

Když jste říkal, že se mění objemy, to znamená, že rostou?

Rostou. Když se podíváte třeba na počty problémových uživatelů drog, to znamená lidí, kteří se dostávají do problémů v souvislosti s konzumací, tak vidíte, že za těch 15 let to najednou vzrostlo z nějakých 35 tisíc na víc než 50 tisíc. Ale to jsou světové trendy, to není jenom u nás, to máte všeobecně ve světě za posledních 10 let. Když se podíváte, tak ve světě bylo před nějakými 10 lety asi 240 milionů pravidelných uživatelů drog, dneska už je to kolem 300 milionů. A to jsou velmi konzervativní odhady OSN, takže ono to opravdu jde nahoru po celém světě. Ten problém je tak trošku zakrytý těmi ostatními problémy, se kterými se svět potýká, ať se týká klima, migrační krize a podobně, ale neustále setrvale roste.

Co se taky mění je – vy jste to nazval tak hezky slangově, ale ono se to používá – dealování, totiž, že se prý nejčastěji obchod, podle té zprávy, kterou jsem tu citoval, domluví přes internet a drogy jsou pak posílány kurýry, platí se v kryptoměnách.

To jsou ty moderní trendy. Ony nejsou zase až tak nové, to začalo v okamžiku, když se začal digitalizovat obchod. Vedle toho legálního obchodu, kdy proběhla ta digitalizace, distribuce atd., tak s tím paralelně se začal rozjíždět i ten nelegální obchod jako takový. Obchodníci a konzumenti hledali platformy, kde by se mohli setkávat, kde by k tomu obchodu mohlo docházet. Takže to je skutečně, to je setrvalý stav, který se rozvíjí, rozvíjí, rozvíjí a dochází k další expanzi. To, co je vidět v posledních letech – třeba to bylo výrazně vidět během covidu – kdy se dealeři začali bát osobního kontaktu, tak najednou začali čím více přecházet do té digitální sféry. Ale používá se na to dlouhodobě takzvaný darknet, to znamená taková černá platforma, ale vedle toho se používají i velmi legálně otevřené komunikační platformy – Facebook, Telegram. Tam jde o to, že se tam objevuje skrytá reklama, přátelské skupiny atd. A to všechno digitální prostor umožňuje, takže ono to k tomu přišlo. Další věc je ta distribuce fyzická. Dneska je velmi jednoduché použít v mezinárodní přepravě menších zásilek DHL, Zásilkovnu atd., kdy si vymyslíte nějakou falešnou adresu, dáte to do balíčku a pošlete to tomu konzumentovi. Takže to skutečně prostě běží. Je to jeden z velkých problémů v oblasti identifikace, protože těch zásilek je pochopitelně obrovské množství.

Vy jste zmínil ten Facebook, tomu se trošku divím. Čemu se nedivím je Telegram, tam bych věřil v nějakou větší zašifrovanost komunikace. Co se týče Telegramu – česká policie upozornila, že se s příchodem ukrajinských uprchlíků do České republiky rozšířil počet skupin právě v aplikaci Telegram, a tak se rusky a ukrajinsky mluvící dealeři rychle dostali na český trh. Je to běžné, že se tímhle způsobem rozšíří vaše pole působnosti do jiné země, právě třeba přes ty sociální sítě, platformy, Messengery, komunikátory?

To byla otázka popularity Telegramu jako takového. Ten Telegram je velmi populární právě ve východních zemích, v ruskojazyčných zemích – tam začal být užíván tady k tomu účelu. A pochopitelně s těmi problémy, které nastaly na Ukrajině, s přísunem uprchlíků nepřišli jenom uprchlíci před válkou, ale pochopitelně i lidé, kteří se pohybují v té kriminální sféře. Takže oni to tady začali více praktikovat a začali vytvářet své obchodní skupiny i na našem území. To se přeneslo v tom digitálním prostoru. Podotýkám, že to není jenom záležitost tady toho přesunu, ale to bylo i předtím, jenom to nebylo tak intenzivní. Takže to, co vidíme taky, tak k nám nepřichází jenom ty obecné kulturní záležitosti z východu, ale přichází k nám i ta kultura dealování drog, která byla více typická právě pro to ruskojazyčné prostředí.

Cesty výrobců jsou spletité

Zmiňovali jsme pervitin a marihuanu. Oboje dvoje se v Česku pěstuje, respektive vyrábí, anebo to je taky příklad drog, které se musí dovážet?

My jsme v podstatě v těchto dvou excelujeme a jsme velmi soběstační. Když se podíváte na kanabis, tak to je vlastně úžasná bylina. Ta má vyroste úplně všude. To hodíte někde na smetiště a ono tam prostě vyroste. Takže to je velmi snadné získat, velmi snadné vypěstovat kdekoliv v květináči za oknem. Je to velmi snadné také zpracovat, to stačí vysušit a máte kouřící materiál. Takže to se tady děje a dělo předtím běžně. Druhá věc je, že se pochopitelně vylepšila kvalita. To znamená, že po otevření hranic k nám najednou začali lidé, kteří jezdili jako turisté třeba do Nizozemí, tak nám začali dovážet speciální semínka. Ať to byla ve větší množství kanabis Indica, která tady byla jenom v malých množstvích, protože když si se v těch osmdesátých letech vybírala třeba ze zrnek ptačího zubu, která se dovážela z Indie, to distribuoval Národní podnik Osiva. Toxikomani to z toho ptačího zobu vybírali a rozdávalo se to mezi přáteli jako semínka ceny zlata. To se změnilo, protože když dojedete někde do Amsterdamu, tak si tam koupíte pytlíček kvalitního kanabisu. Takže to začalo, takže se tady u nás objevily potom i docela tvrdé odrůdy jako je Sinsemela, která má velmi vysoký obsah THC, takzvaný skank. A potom se začaly k nám dovážet technologie, to bylo zhruba velmi kolem roku 2000, takzvaná hydroponie, hydroponní technologie, pěstování pod lampami atd. a zase to k nám přišlo. Takže se ten objem zvětšilo, zvětšila se kvalita tady v tom. Pokud se týká pervitinu jako takového, tak ten se u nás vyráběl a vyrábí dnes vlastně v takových dvou formách. Jednak jsou to malé laboratoře, ty nemají moc velký var, to znamená nevyrábí moc pervitinu na jeden proces. To bývá maximálně někde kolem 50 gramů. A to je, to říkám, to je hodně, obyčejně je to 10 gramů, víc ne. Takže těch se objeví stovky, každý rok objeví policie, zachytí, že to už se ani neobjevuje v novinách, to už je pro lidi tak nudná záležitost, že se to vlastně v médiích ani neobjevuje. A pak se vlastně u nás rozjel fenomén industriálních velkých laboratoří. Hodně je to spojeno s vietnamskou komunitou, která to k nám začala zavádět. A kdy už jsou ty vary opravdu 10 kilogramů třeba a více.

Říkal jsem si, jestli skutečně – třeba u toho pervitinu – celá ta výroba třeba neprobíhá v České republice, že si musíme pomoct, třeba syntézou v nějaké jiné zemi, že to vyjde levněji, že ty cesty výrobců jsou spletité?

Je to velmi spletité. Já asi vím, co naznačujete, ono je to trend nástupu metamfetaminu v posledních letech v Evropě, který je velmi silný. To jsou specifika, my máme své specifické prostředí u nás, kdy je metamfetamin, pervitin, vyráběn na bázi efedinu, pseudoefedinu za pomoci červeného fosforu. To je stará metoda, kterou vymyslel japonský vědec Nagoyo Shinaga někdy v 19. století, ale u nás se to prosadilo. Většina téhle látky je vyráběna z farmak, které obsahují právě efedinu nebo pseudoefedinu. Tahle farmaka jsou pašována na našem území a pak jsou tady také z toho vyráběna droga jako taková. Dneska jsou nejpopulárnější farmaka, která přichází z Rumunska nebo z Polska. Na našem území je ta výroba už značně omezená. Ale máte tam zásilky, které přicházejí z Turecka, dokonce z Indie, z Velké Británie. Takže ty dovozy jsou potom poměrně značné. Ale to je vlastně jeden typ výroby. Co se týká nástupu metamfetaminu, který v současné době značně začíná nastupovat po celé Evropě, tak to souvisí s aktivitami mexických drogových kartelů, které se přesunuly na území Nizozemí a Belgie. Oni tam začali organizovat výrobu metamfetaminu, kterou předtím organizovali na svém území. Dneska je ten svět skutečně neobyčejně spojený. To znamená, že pokud se týká výroby metamfetaminu, tak ten je vyráběn z efedrinu, který je vyráběný v Číně. Efedrin je dopravovat do Mexika. V Mexiku je z toho vyráběn metamfetamin a distribuovaný na území Spojených států. Takže oni se jako by specializovali tady na to. Oni původně začali teda pašování kokainu, ale už vlastně někdy kolem 2000. Kdy počítám ty největší nástupy, se začali přeorientovat právě z velké části na metamfetamin. A oni začali expandovat právě do Evropy. Takže začali organizovat laboratoře na výrobu pervitinu právě v Nizozemí s tím, že to jsou už velkokapacitní laboratoře. To je jedna věc. Tam skutečně to je 50 kilogramů a výš. A druhá věc je, že začali používat jiné metody, takzvanou P2P metodu neboli BMK. To je jiný postup výroby, než se používá u nás. Ten metamfetamin, který je tam vyráběn, je o něco slabší, ale zase o polovičku lacinější. Takže se děje v tom mezinárodním prostoru, v evropském prostoru, se děje, že najednou by tady máme náš metamfetamin, ale najednou se při hraničních oblastech začíná objevovat tenhle takzvaný mexický metamfetamin, který k nám začíná přicházet.

Slabší, ale levnější. A co afgánský pervitin? Afgánci prý přešli z opia na pervitin?

To je pravda. To je další z těch dramatických změn, ke kterým dochází v poměrně krátké době, tady mluvíme o době dvou, tří, pěti let. Ten metamfetamin se tam vyráběl dýl. Metamfetamin, jako takový se získává z efedrina a efedrin se získává z rostliny Efedra vulgaris nebo jejich dalších odrůd, protože Efedra vulgaris, chvojník obecný, je nejznámější. A on roste v celé severní Asii. To je taková polopouštní rostlina, tráva, která se tam běžně vyskytuje. A oni si, ti Afgánci, toho dlouho nevšímali, ale pak najednou zjistili, že to tam mají. A souvisí to i s mezinárodními tlaky na redukci pěstování opiového máku na území Afganistánu. Takže ti rolníci se začali přeorientovávat, a hlavně se tam objevila poptávka právě z Číny, protože v Číně dnes máte možná 1200, možná 1500 továren, které vyrábějí efedrin, to znamená chemiček. A oni potřebují suroviny, potřebují zdroje, takže tam byla ta poptávka, potom chvojníků. Takže tam se to začalo. Začalo se to nejdřív vozit do Číny, ale později ti obchodníci zjistili, že je daleko jednodušší to vyrábět na místě. Takže se to začalo vyrábět v laboratořích přímo. Začal se v Afganistánu vyrábět efedrin, metanfetamin, který se dneska začíná vyvážet už do řady zemí světa. S tím, že u nás se to pořád ještě neobjevuje, ale pokud se týká třeba zpráv Evropou, tak už jednoznačně registrují záchyty třeba na Balkáně. To znamená na té takzvané balkánské cestě opiové, které bylo vždycky tradičně pašováno z Afganistánu opium a heroin do Evropy. Evropa je zásobená tak z 90 procent právě z oblasti Afganistánu, pokud se týká opiátů. Takže tam je ta ustanovená cesta, jenom se změní možná sortiment zboží.

A jaká ta cesta je? Jaké jsou ty fígle, triky pašeráků, jak dostat drogu na jiný světadíl? Protože oni asi to DHL, PPL nepošlou z Afganistánu někam do Chorvatska.

Tak to bychom si tady mohli povídat týden. Tam je to o tom, jak tu drogu nejlépe skrýt co v největším množství a dopravit ji na to místo určení tak, aby ta droga nebyla objevená bezpečnostními orgány. Takže těch skrýší je obrovské množství. Ale my si musíme uvědomit jednu věc, že tady to probíhá jednak ve velkých množstvích – když se tomu opravdu věnují velké pašerácké organizace, kdy mluvíme o desítkách, někde dokonce tunách drog. Takže nejčastější je prostě doprava ve zboží. Kamionová doprava, kontejnery, letecká doprava, prostě ta kontejnerová doprava jako taková. Toho zboží běží po světě strašně moc. Když si vezmete třeba celníka někde v Hamburku a ona mu tam připluje loď naložená kontejnery, tak on má zhruba 12 minut na to, aby vyhodnotil tu loď jako takovou, co veze a co se tam děje. A buď jí pustil nebo jí poslal na kontrolu. Takže zboží je tam tak strašně moc jen v Hamburku, že v tomhle znamená velmi snadno nějaká zásilka. Když si vezmete 10 až 20 kilogramů drogy, co to je, to je prostě jeden batoh, to se tam velmi snadno skryje. Takže to je taková nejjednodušší cesta, ale existuje obrovské množství nejrůznějších způsobů, jak se to dá poslat, kam se to dá ukrýt. Do nábytku, elektroniky, potravin, to je velmi časté právě, protože tam je tlak na to třeba, co se týká dovozu z Latinské Ameriky, aby se ty potraviny, banány, tropické ovoce atd. dostaly rychle ke spotřebiteli. Takže tam se to ukrývá velmi, velmi často. A pak následují takové ty úžasné paradoxní případy, kdy najednou vám připutuje do Kauflandu tuším 800 kilogramů kokainu, v zásilce banánů. Kdy si popletou, ti speditéři si popletou listiny a pošlou to náhodně někam jinam. A to se neděje jenom u nás, to se děje vlastně všude možně po Evropě. Takže k tomu prostě dochází.

A pašování v lidském těle, děje se to stále?

Děje se to, je to populární, je to populární zejména v těch řekněme menších množstvích, protože tady se skutečně pohybujeme kolem kilogramů, velmi zhruba, že to něco více jako se dá. Ten polykač se dokáže zvládnout, to znamená, že tu drogu se uváže, obvykle do kondomu, a ten polykač to vlastně polyká do žaludku, převeze to v žaludku a potom to někde v té cílové stanici vyloučí. Takže to se děje velmi běžně a velmi často.

Komunikace

Má policie šanci tohle odhalit? Vy jste zmínil kontrolu té lodi v Hamburku, tam rozumím, že těch šancí asi moc není, ale policisté asi jsou na stopě nějakým těm velkým jménům rybám a sledují ty cesty pašeráků?

Přesně tak, tady k tomu dochází, policie na tom pracuje a pracuje na tom v různých úrovních, od toho pouličního dealingu, až po odhalování těch špičkových dealerů, organizací. V tom prostě dělá, ne, že by nedělala, jako naopak třeba v tomhle v souvislosti s Českém můžeme říct, že prostě ta česká protidrogová policie, nějaká národní protidrogová centrála prostě patří poprvé k evropský špičce, oni to dokážou zachycovat, dokážou komunikovat s partnery a tak dále, ale stejně v tom, v těch globálních objemech, které se po tom světě pohybují, tak ty velmi optimistické odhady hovoří, že se zachytí tak 70 procent. A to je z toho velmi optimistické. Počítám, že to bude ještě méně.

A může to váznout třeba i na nějaké mezinárodní spolupráci mezi těmi policisty, nebo ta je na dobré úrovni? Že spolu dokáží vyšetřovatelé komunikovat a sdílet ty informace?

Já myslím, že to je otázka spíš pro to MPC třeba u nás nebo pro nějaký Europol, ale v podstatě to vypadá tak, že třeba v prostoru Schengenu opravdu komunikují velmi snadno, komunikují hladce, že mají ustavenou výměnu informací na dožádání atd. Tam to běží velmi dobře. Máme velmi dobře nastavenou třeba spolupráci přes hraniční s Německem. Ale jakmile se dostáváte dál, třeba jenom někam do Vietnamu, nebo do Afganistánu, tak tam už to pochopitelně vázne. Tam je horší, ta komunikace neběží, jak by měla. Tam, nebo někde do Afriky, dneska je Afrika velkým tranzitním územím drog, takže tam je ta spolupráce skutečně nulová nebo velmi malá.

Z vaší zkušenosti je to i tak – jestli by se policisté nemohli dopátrat těch drog, kdyby sledovali pašerácké cesty pro obchod s bílým masem, se zbraněmi – jestli to není spolu spojené, jestli to není jedna, nebo to nejsou spojené nádoby? Že když se vysleduje obchod se zbraněmi, tak ta trasa, ty kontakty, ty konexe budou totožné a máme i ty drogy.

Ono je to ve spoustě ohledů i naopak. Začalo to třeba drogami a pak se po stejných trasách začaly pašovat zbraně, nebo dneska je velmi populární, že se pašují přírodní produkty. Co to znamená? Produkty, zvířata, rostliny, různé přírodniny. Takže tam se to velmi napojilo, protože těm lidem, kteří to organizují, je do značné míry jedno, jestli se jedná o drogy nebo o jakékoliv jiné zboží – sloní kly, je nám to jedno. Tam jde v podstatě o to, abychom měli dostatečně velký zisk. Takže to je základní motiv organizovaného zločinu, proč se to dělá. Tam se to velmi často kombinuje. Dnes, když se podíváte na oblast Severní Afriky, co přes přechází – je to skutečně velmi namíchané. Přichází tam migranti, kteří jsou pašováni nelegálními kanály. mezitím tam přichází zásilky zbraní a mezi tím tam přicházejí drogy, které se dneska přes Afriku pašují do Evropy z Latinské Ameriky.

Co dělat, aby z těch 7 až 10 procent bylo 15 nebo 20? Těch záchytů.

Já myslím, že v těch záchytech se toho už tolik neustojí. Řekl bych, že jestli chceme proti tomu problému nějak účinně zasahovat, tak se musíme daleko víc obracet k tomu konzumentovi než k tomu člověku, který se snaží tu cestu přetnout. Tam je obrovská díra v tom, že naše společnost se obrovsky schemizovala. My jsme zvyklí na ty chemikálie a jsme zvyklí na to, že když do sebe naládujeme nějakou koncentrovanou chemii, takže nám to nějakým způsobem vylepšuje život. A tady v tomhle prostředí se velmi těžko, když existuje poptávka tady po těch látkách, tak se velmi těžko proti tomu bojuje. Je to klíčové řešení. Ty policisté se snaží udělat svůj kus práce, ale jenom o tu policejní restrikci v žádném případě nejde. Musí tam snižování poptávky. Tam, kde nebude poptávka, nebude ani nabídka.