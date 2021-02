Vinohradská 12 na neděli: Vize z krize Taťány le Moigne

V polovině března 2020 jsme se společně s valnou většinou zaměstnanců Googlu z celého světa i my přesunuli naplno do režimu práce z domova. Loučila jsem se s Googlery větou: „Tohle nebude sprint, tohle bude maraton.” Jakkoliv jsem počítala, že se do kanceláří nevrátíme celé měsíce, skutečně jsem nečekala, že se fyzicky neuvidíme tak dlouho a že svět, do kterého se vrátíme, bude zřejmě úplně jiný.

Sama jsem si poměrně obtížně hledala způsob, jak se k této krizi vlastně postavit. Výsledkem tohoto procesu byl nakonec recept, o který bych se s vámi teď ráda podělila. Spočívá v šesti bodech.

Bod první: “Nepanikařte.” Získejte si vždy nejprve dostatek věrohodných informací a teprve na jejich základě o situaci přemýšlejte či se rozhodujte.

Za druhé: “Postarejte se nejdřív o sebe. Až potom o ty druhé.” Vaše osobní zdraví, vaše energie a vaše motivace, to vše je nesmírně důležité! Bez nich nebudete schopní dlouhodobě zvládat náročnou situaci ani doma, ani v práci. Anebo bude jedno na úkor druhého. Mnozí jsme až po několika měsících pochopili, jak velmi důležitý tento bod vlastně je. Péče o sebe. O svoji energii. Protože když není energie, není nic.

Za třetí: “Věnujte svoji energii tomu, co můžete ovlivnit.” Nemá smysl se trápit, stresovat a znepokojovat tím, co změnit ani ovlivnit nemůžeme. Nikam to nevede.

Za čtvrté: “Dejte svým lidem prostor.” Krize je obrovská příležitost k osobnímu růstu, k posílení charakteru, k získání nových dovedností, ke změně myšlení. Dopřejte tedy prostor tuto novou situaci dobře zvládnout nejen sobě, ale i svému okolí. A také svým partnerům doma, i dětem...

Za páté: “Komunikujte.” Tento bod nebyl pro nás nikdy důležitější. Nikdy důležitější než teď, když se v práci vidíme vlastně prostřednictvím obrazovky, a to je všechno. Komunikace je základ. V rodině. Ve vztazích. I ve firmě. A v krizi to platí dvojnásob.

A můj poslední bod: “Myslete pozitivně!” Naše myšlenky totiž můžeme povětšinou ovlivnit. Myšlení se dá učit, trénovat. A mentální odolnost je pro zvládnutí krize či dlouhodobého stresu naprosto zásadní. Stejně jako dobrá nálada a smysl pro humor.

Dovolte mi teď podívat se na pandemii pohledem zaměstnance globální technologické firmy. Když jsme si na jaře loňského roku v Googlu kladli otázku, kde můžeme české společnosti se zvládnutím této krize nejvíce pomoci, použili jsme právě můj dříve zmíněný krizový recept. Uvedu dva příklady:

Tak například bod 1 “Nepanikařit”. Abychom zabránili šíření dezinformací a možnému vzniku paniky, ihned po vypuknutí pandemie jsme z vyhledávače a z YouTube začali odkazovat na věrohodné informační zdroje, např. Světovou zdravotnickou organizaci či Ministerstvo zdravotnictví.

Dalším příkladem je bod číslo 3 “Věnujte svoji energii tomu, co můžete ovlivnit”. Za Google můžeme české veřejnosti, školám, organizacím i byznysu úplně nejvíce pomoci ve dvou oblastech: digitálními službami a digitálním vzděláváním. Nejdříve pár slov ke vzdělávání.

Našimi vzdělávacími programy prošlo od roku 2016 už více než 170 tisíc lidí a firem. Od začátku pandemie poptávka po těchto bezplatných vzdělávacích programech výrazně narostla, což nás pochopitelně velmi těší. Rok 2020 nám všem ukázal, že digitální dovednosti jsou pro naši budoucnost naprosto klíčové, a proto v těchto vzdělávacích aktivitách pokračujeme i v letošním roce.

Digitální dovednosti úzce souvisejí s digitálními nástroji. Řada firem přesunula v důsledku pandemie část svého byznysu do online prostředí či svůj internetový byznys ještě posílila. Bezplatné online služby a nástroje se osvědčují jako záchranný kruh jak pro školy, tak i pro mnohé neziskové organizace a samozřejmě pro firmy. Lidí na internetu přibývá a tráví tam více času zábavou, vzděláváním, prací či nakupováním. Jenom v Česku loni přibylo 1,3 milionu nových uživatelů internetu, nejvíce pak ve skupině 65+. Dostáváme se velmi rychle do situace, kdy každá škola je digitální škola a každý byznys je digitální byznys. Pokud chceme v této nové realitě uspět, musíme se zkrátka velice rychle přizpůsobit.

Pokud chceme pro Českou republiku i nadále zajistit prosperitu doma a úspěch ve světě, je třeba pochopit hloubku a rychlost změny, kterou jako společnost právě procházíme. Když se o to alespoň pokusíme, začneme možná o světě i naší roli v něm jinak přemýšlet a třeba se i jinak chovat. Pochopíme, proč jsou nové dovednosti pro naši budoucnost tak zásadní. Závisí na nich naše vzdělanost, naše prosperita i naše konkurenceschopnost. Zkrátka jak se kdysi ptal Albert Einstein a také si krásně odpověděl: „Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat.“

A dostáváme se nakonec k poslednímu bodu mého návodu na to, jak se dostat z krize. A tím bodem je spolupráce. Krize byly, jsou a krize jistě budou. Svět ovšem nikdy nebyl tak komplexní, rychle se měnící a zároveň tak propojený. Covid nám ukazuje, jak velká výzva před námi jako společností stojí. Pokud chceme tuto současnou krizi zvládnout a dobře se připravit na ty, které teprve přijdou, musíme se naučit jako česká společnost navzdory svým odlišným postojům a názorům daleko lépe vzájemně spolupracovat. Jak doma mezi sebou, tak i se světem kolem nás.