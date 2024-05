Víra může na prvním rande otevřít debatu o hodnotách. Je to ale ta nejintimnější věc, říká terapeut Vojtko

Na kolikáté schůzce se sympatickou osobou se odvážíte zeptat na to, jak to má s vírou a jestli vůbec v něco věří? Proč to není téma běžné konverzace? „Víra je nejintimnější věc. Svůj systém víry nikomu nevysvětlíte. Je to tak iracionální, že jakékoliv racionální argumenty od partnera nás můžou bolet a velmi zraňovat,“ vysvětluje v pořadu Leonardo Plus párový terapeut Jan Vojtko.

