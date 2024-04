Vlastní tvář a cizí nahé tělo. ‚Svlékat‘ lidi pomocí umělé inteligence by mohl být v Česku trestný čin

Svléknout někoho pomocí umělé inteligence, aniž by o tom věděl, a z obrázků pak vytvořit třeba lechtivé video - to bude nejspíš v Česku novým trestným činem. A dotyčnému za to může hrozit i vězení. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje takzvanou deepfake pornografii zařadit do novely trestního zákoníku.

Praha 10:23 8. dubna 2024