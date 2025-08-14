Vložky ve školách vyjdou do stovky na dívku ročně, tvrdí zastánci. Obce: Každá povinnost se prodraží
Od příštího roku musí základní a střední školy poskytnout žačkám volně dostupné menstruační potřeby. „Vše, co se stává povinností, se na konci dne vždy prodražuje a stává se komplikovaným,“ kritizuje vyhlášku Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí, jehož členové zřizují většinu škol v Česku. „Každé ženě se za její život stane, že u sebe nemá menstruační potřeby,“ vysvětluje v Pro a proti Irena Hůlová z organizace Sola pomáhá.
Paní Hůlová, proč je podle vás důležité, že na toaletách základních a středních škol budou od ledna příštího roku volně k dispozici vložky?
Jedná se o téma menstruační chudoby, to znamená, že dívky nemají dostatečné množství menstruačních potřeb, aby si zajistily svůj cyklus, a používají potřeby, které k tomu nejsou určené, jako jsou třeba toaletní papír nebo nějaké hadry.
Mají být ve všech školách povinně menstruační pomůcky zdarma? Odpovídají Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí a Irena Hůlová z organizace Sola Pomáhá. Moderuje Lukáš Matoška.
To může ohrozit i jejich zdraví, protože to může vést k zánětům a dalším problémům. Ale to bych řekla, že je spíše menší důvod, proč je to důležité.
Největší důvod je, že každé ženě – a já bych si opravdu dovolila tvrdit, že se to týká každé ženy – se za její život stane klidně několikrát do roka, že u sebe nemá menstruační potřeby. Třeba si je zapomněla doplnit do tašky nebo dostala menstruaci mimo svůj cyklus.
Zejména u dívek na školách to můžeme pozorovat. V té době budou menstruaci dostávat poprvé, průměrný věk je zhruba 12 let. A zejména ze začátku je cyklus je nepravidelný, může se lišit, jak silně krvácí a podobně.
Takže menstruační potřeby jsou tam proto, aby v případě, že dojde k tomu, že dívky u sebe nemají menstruační potřeby, protože je zapomněly, ne protože jsou ohrožené menstruační chudobou, tak aby si mohly nabídnout.
Paní Vladyková, proč máte výhrady k zavádění vložek zdarma ve školách?
Svaz města obcí nemá výhrady k zavádění vložek zdarma. Je potřeba si uvědomit, že mnohé školy tuto službu už dávno poskytují. Problém je v tom, že je to nařízeno vládou jako povinnost. A vše, co se stává povinností, se na konci dne vždy prodražuje a stává se komplikovaným.
Svaz měst a obcí nikdy nezpochybňoval to, že pokud ženy nebo dívky mají tyto problémy, tak aby jim škola nepomohla. Ve všech školách tyto možnosti jsou. Záleží vždy na každé z nich, jak toto vyřeší.
Dávat shora tuto povinnost je nekomfortní pro všechny, protože budeme řešit, jak mají být zásobníky naplněny, jak mají být doplňovány. A také nesmíme opomenout finanční stránku této věci.
Svaz měst a obcí opakovaně připomínkoval například snížení sazby DPH u menstruačních potřeb, ale i u jiných hygienických potřeb, které jsou nutné. Hlavní připomínka byla, že pokud stát chce něco regulovat, tak má regulovat na straně nabídky, nikoliv na straně poptávky. Protože pokud je regulována nabídka, tak to vždy prodražuje celou tu situaci. A je nutné si uvědomit, že nic není zadarmo. Vždycky to někdo zaplatí.
Škola, nebo pedagogové?
Paní Vladyková, je u škol, co menstruační potřeby neposkytují, rozumné nechávat to jen na učitelkách? Jestli budou mít k dispozici vložky pro dívku, která bude mít problém?
Dívala jsem se na průzkumy a z nich nevyplývá, že by to kupovaly učitelky za svého. Řekněme si, že pokud škola ví, že má ve svém regionu tento problém, tak má vložky k dispozici. A jak jsem říkala, nic není zadarmo. Buď je zaplatí škola, nebo je zaplatí zřizovatel, což je obec, nebo kraj.
Nejsou to peníze obce nebo školy, ale peníze všech občanů, kteří v dané obci nebo kraji žijí. Jde o to, že pokud se založí povinnost, že to musí někdo kupovat, tak zřizovatel musí vzít peníze z rozpočtu své obce a dát do je školy na tu konkrétní věc.
My nevíme, jestli jde pouze o chudé dívky, které by jinak používaly archaické pomůcky k tomu, aby zvládly svoji menstruaci. Anebo jestli to jsou i dívky, které dostávají kapesné, ale utratí ho za něco jiného.
Ale znovu říkám, stát doposud nereagoval na požadavky, aby redukoval nabídku. Proč není tlak na to, aby bylo na menstruační pomůcky nulové DPH?
Paní Hůlová, kde mají obce a kraje vzít na vložky zdarma na dívčích toaletách peníze?
Jak zmiňovala paní Vladyková, z rozpočtového určení daní. Čili z peněz, které dostávají. V rozpočtovém určení daní dostávají peníze za každého žáka a žačku, které v jejich ve škole, jsou.
Takže peníze podle vás jsou?
Uvedla bych konkrétní čísla, ať si posluchači můžou představit, o kolika penězích se asi bavíme. Z rozpočtového určení daní každý zřizovatel letos dostává 20,5 tisíce korun na jednoho žáka nebo žačku.
Náklad menstruačních potřeb, a to jsou opravdu čísla, která vychází z konkrétních projektů Člověka v tísni nebo podobně, se pohybuje okolo 67,5 koruny na jednu žačku na jeden rok. Takže z 20,5 tisíce bude muset škola dát méně než 100 korun na to, aby menstruační potřeby zajistila.
Je odhad nákladů pro zřizovatele realistický? A nezahlcuje vláda obce přílišným množstvím povinností? Odpovídají Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí a Irena Hůlová z organizace Sola pomáhá. Moderuje Lukáš Matoška.