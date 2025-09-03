Vltavská štafeta vyplula z Davle do Prahy. Klub Vltavan veze na zahájení výstavy vodu z pramene řeky
Do Prahy ve středu vyplula Vltavská štafeta. Speciální skleněnou kapsli s vodou z pramene Vltavy přivezli na voru členové klubu Vltavan. Na dvacet kilometrů dlouhou trasu vyjeli v deset hodin dopoledne z Davle. Českem štafeta putuje od prvního července a poutá na výstavu Vltava slavná a splavná, která začne v Jízdárně Pražského hradu 5. září.
„Po dlouhé době se nám povedlo, že jsme si mohli sestavit vorovou tabuli a že s ní poplujeme do Prahy. Vorová tabule má dvanáct metrů, protože je to jenom na ukázku. Je z oloupaného smrkového dřeva, které se splavovalo z jižních lesů do Prahy,“ říká vrátný Jan Pešl.
Na voru převáží kapsli vltavské vody z pramene, kterou dopraví až do Prahy. Předseda spolku Vltavan Davle Josef Bílek popisuje, že v oblé sklenici ve tvaru válce je asi půl litru vody. „Purkarečtí plavci, plavbě zdar,“ volá Bílek.
„Vor připluje k Rašínovu nábřeží, odkud Vltavskou štafetu dopraví kolesový parník Vltava na Kampu. Odtud štafetu Schwarzenberská granátnická garda přinese do Jízdárny Pražského hradu,“ popisuje pro Český rozhlas Střední Čechy čtvrteční plán Vltavské štafety mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
V Jízdárně Pražského hradu je na čtvrtek naplánovaná vernisáž výstavy Vltava slavná a splavná.