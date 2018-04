Darujte chvíli ze svého času a udělejte radost opuštěným seniorům. Startuje projekt Vnoučata na přání

Spočítali byste, kolikrát za den s někým mluvíte, telefonujete, něco řešíte? Je toho někdy tolik, že člověk pak nejraději vyhledává ticho. Jenže společnost naopak chybí osamělým klientům v domovech pro seniory. A dobrovolníků, kteří by za nimi zašli, je v Česku málo. Proto se Český rozhlas rozhodl je najít. A to v pokračování kampaně Ježíškových vnoučat - tentokrát pod názvem Vnoučata na přání. Praha 8:32 3. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Českého rozhlasu Vnoučata na přání. Více na www.jeziskovavnoucata.cz | Foto: Český rozhlas | Zdroj: www.jeziskovavnoucata.cz

Zazpívat si a popovídat si s někým chce například Helena Dolejšová z domova pro seniory v Třeboni. Muzicírování má rád i 67letý obyvatel domova Alzheimer v Karviné Darkově Přemysl Kubisa. Dřív měl i kapelu a rád si povídá s lidmi. „Býval jsem obklopený lidmi, hodně jsem hrával, bylo to takové veselejší. Samotnému je mi smutno,“ přiznává pan Kubisa Radiožurnálu.

Někoho, s kým by si mohl popovídat, hledá i 75letý Tonda z Onšova na Vysočině. Rád vypráví třeba o letadlech, protože u letectva sloužil na vojně.

Někoho, s kým by si mohli popovídat, hledá mnoho seniorů v domovech po celém Česku. Splnit jejich přání chce nyní Český rozhlas, a to prostřednictvím nového projektu.

„Ptali jsme se domovů, jak by ten projekt měl pokračovat. A když jsme s nimi vedli debaty, tak vyšlo najevo, že mají velkou potřebu dostat do domovů dobrovolníky a že chtějí lidi, kteří by dělali společnost babičkám a dědečkům," popisuje vedoucí projektu Martin Ondráček.

Přihlásit se do projektu může každý, a to na webu jeziskovavnoucata.cz.