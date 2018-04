Vnoučata na přání chce i stacionář Kristián. 'Důležité je setkávání generací,' říká jeho zakladatelka

Vnoučata na přání

Spočítali byste, kolikrát za den s někým mluvíte, telefonujete, něco řešíte? Je toho někdy tolik, že člověk pak nejraději vyhledává ticho. Jenže společnost naopak chybí osamělým klientům v domovech pro seniory. A dobrovolníků, kteří by za nimi zašli, je v Česku málo. Proto se Český rozhlas rozhodl je najít. A to v pokračování kampaně Ježíškových vnoučat - tentokrát pod názvem Vnoučata na přání. Přihlásit se do projektu může každý, a to na webu jeziskovavnoucata.cz.