Nevidomým lidem v Česku pomáhá asi 500 vodicích psů. Výcvik jednoho zvířete stojí přes 300 tisíc

Vodicí pes Natan pomáhá nevidomé Petře Šulcové z Českých Budějovic. Na povel ji zavede například na autobusovou zastávku. Na postoji má napsáno: „Nerušit. Pracuji.“

Když ale jeho majitelku osloví někdo cizí, nevadí mu to. „Když toho člověka nezná, tak prostě pracuje dál. Když ale se mnou jde někdo, koho zná, tak přestane fungovat a přenechá všechnu práci tomu doprovodu,“ vysvětluje Petra Šulcová.

Pes zastaví třeba na místě, kde se mění povrch ulice a chodník se svažuje dolů.

„Zastaví, aby dal najevo, že musím jít opatrně. Na povel zase jde dál. Když pes vyhledává třeba schody nebo dveře, my si bílou holí ověříme, jestli našel to, co měl,“ dodává.

Pomoc vodicích psů velmi usnadňuje život také Jiřině Divišové a Romanu Holíkovi. „Pes přináší opravdu velkou pomoc při pohybu na ulici,“ potvrzuje Holík. „Je to moje všechno, je to životní parťák a je to fajn,“ dodává Divišová.

Nevidomým lidem v Česku v současnosti slouží zhruba 500 vodicích psů. Výcvik jednoho stojí více než 300 tisíc korun.