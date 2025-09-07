Vodní elektrárnu v Lokti navštívilo přes sto lidí. Prohlédli si opravený jez nebo vrtulovou turbínu
V Česku funguje téměř 1400 malých vodních elektráren. Ročně vyrobí přes miliardu kilowatthodin elektřiny, což odpovídá roční spotřebě domácností v Karlovarském kraji. V Lokti se lidé mohli podívat přímo do strojovny a zjistit, jak voda vyrábí elektřinu. Den otevřených dveří tam uspořádalo Povodí Ohře.
„Vítám vás na dnu otevřených dveří na malé vodní elektrárně Loket. Nejdříve se podíváme na nově zrekonstruovaný jez a potom přímo do budovy malé vodní elektrárny,“ říká Kateřina Bařtipánová, vedoucí provozu Karlovy Vary Povodí Ohře.
00:00 / 00:00
Vodní elektrárna v Lokti přivítala návštěvníky na Dni otevřených dveří. Prohlédli si i zrekonstruovaný jez
Pracovníci tam vybudovali v roce 2015 dva rybí přechody, jeden kartáčový a druhý balvanitý, vysvětluje Bařtipánová s tím, že kartáčový využívají také vodáci. Při stavbě rybích přechodů v roce 2015 Povodí Ohře zjistilo, že jez je v havarijním stavu. V roce 2019 proto začala celá rekonstrukce.
Cestou od jezu do strojovny vodní elektrárny jsou atrakce pro děti, malý Richard si tady prohlíží funkční zmenšený model vodní elektrárny. „Já už jsem jednou byl i v té opravdické elektrárně, když se to točilo,“ říká.
„Tahle problematika nás zajímá. Je to i mým profesním zaměřením. Jakmile je možné s dětmi něco takhle navštívit, tak se rádi jdeme podívat,“ říká tatínek malé Markétky Mirko.
Vrtulová turbína
Druhá část prohlídky je ve strojovně elektrárny v hale, která je postavená nad náhonem. Pod ocelovou mříži je zastavená turbína.
Světový den vody v dalešické elektrárně. Návštěvníci si mohli prohlédnout turbíny, generátor i strojovnu
Číst článek
„Jedná se o vrtulovou turbínu, která má nastavitelné lopatky, takže je to princip Kaplanovy turbíny. Jakmile bych otevřel stavidlo, dojde k průtoku vody přes turbínu, roztáčí se lopatky,“ popisuje pro Český rozhlas Karlovy Vary Jiří Činčera z obsluhy malé vodní elektrárny.
„Viděli byste rotující kolo řemenice, a to rotuje tak rychle, že by to bylo jako vrtule letadla. Není to příliš vidět. Dolů bychom se podívat vůbec nemohli a byl by tady hluk, že bych to stejně musel vypnout, abyste mi rozuměli,“ vysvětluje, proč turbína není spuštěná.
Malou vodní elektrárnu v Lokti navštívilo při dni otevřených dveří více než 100 lidí z Lokte u Sokolova.