Vojtko: Jak najít nové přátele v pozdějším věku? Musíme mít odvahu sdílet. I pár minut je důležitých

Do věku dvou až tří let je pro děti důležité především stabilní rodinné zázemí. Pak se ale začínáme socializovat s ostatními dětmi a vytváří se první přátelství. Některá mohou vydržet celý život. Jak ale vznikají kamarádské vztahy v důchodovém věku? A nezůstaneme osamělí? V pořadu Leonardo Plus odpovídá párový terapeut Jan Vojtko.

Praha 11:42 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít