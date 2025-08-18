Vojtko: Vztah je vědomá péče, ne práce. V pohádkách už nevidíme, že princ z Popelky po letech šílel
„Romantika, ve které dodnes žijeme, nás učí: A žili šťastně až na věky. Nevidíme to, že princ z Popelky po třech letech úplně šílel, protože vyhodila všechno služebnictvo a pořád jen uklízela, neměla na něj čas a vůbec byla příšerná,“ poukazuje pro Český rozhlas Plus párový terapeut Jan Vojtko. Emoce spojené se zamilovaností totiž časem přirozeně poklesnou a nastane takzvaná diferenciační fáze vztahu.
Počáteční fáze zamilovanosti – často ta jediná, kterou nám pohádky a filmy ukazují – netrvá věčně. V průměru ji páry podle výzkumů prožívají zhruba 15 měsíců. Intenzivní dávku hormonů a emocí pak nahradí takzvaná diferenciační fáze, kdy pár začne poznávat vzájemné odlišnosti.
„Je o tom, jakým způsobem se my dva unikátní lidi hádáme, řešíme konflikty. Nejen konflikty, konflikt může být i výměna názorů, že jsme na večeři a nesouhlasíme spolu,“ přibližuje v pořadu Leonardo Plus párový terapeut.
První konflikt nebo hádka časem potká mnoho párů. Téměř dvě třetiny konfliktních témat ale podle výzkumů nemají řešení.
„Některé výzkumy dokonce říkají, že 70 procent témat, která mezi sebou máme, řešení prostě nemají a nikdy ho mít nebudou. Protože jsme natolik odlišní lidé, máme mezi sebou tolik rozdílů,“ vysvětluje Vojtko.
Nikoliv práce, ale péče
O vztahu se někdy mluví jako o práci. Ta často přichází právě v diferenciační fázi, která nás přijme dělat vědomá rozhodnutí. Takovému přirovnání se Vojtko ve své praxi záměrně vyhýbá.
„V tento moment se učíme péči o vztah, o vědomí,“ vysvětluje. „Já se záměrně vyhýbám slovu práce, jakože to je makačka – ne, je to vědomá péče.“
Klíčová je podle něj v této fázi zvídavost i schopnost druhému naslouchat. Je to také období, kdy se učíme vzájemnému respektu.
„Respekt není akceptace, není to tolerance. K respektu potřebujeme odvahu. Odvahu přijít k druhému člověku a říct: Hele, to, co se tady teď dělo, ve mně něco spustilo.“
Extrémně intenzivní láska?
Emoce spojené s počáteční fází stavu nikdy úplně nezmizí, jen se jejich míra dorovná do snesitelné míry. Někteří si ale takový moment vyloží tak, že už zamilovaní nejsou a ze vztahu odchází.
„My terapeuti se potkáváme s lidmi, u kterých – bohužel i pod vlivem společenského očekávání, pohádek, romantismu – vznikne vědomý i nevědomý vzorec, že láska má být extrémně intenzivní,“ upozorňuje Vojtko.
Důvěra, kterou pro vztah potřebujeme, se přitom buduje především na pocitu bezpečí a vzájemné blízkosti, který přetrvává i přes možné konflikty.
„Vím, že mi budeš ubližovat, já tobě, ale taky vím, že s tím můžu přijít. Protože vím, že si budeme vzájemně pomáhat hojit naše zranění,“ uzavírá.
Co se mezi partnery děje po období zamilovanosti? Proč vztah potřebuje pulzovat? A jak si nastavit hranice?