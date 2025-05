Voyeuři či pedofilové? Parafilii mají stovky tisíc lidí. Všichni nepáchají trestnou činnost, říká psycholožka

Eva Vášová je forenzní psycholožka a autorka knihy V kruhu. Román se točí okolo mladé psycholožky a devíti postav, které spáchaly těžký sexuální přečin. Důvodem, proč se rozhodla knihu napsat, bylo osvětlit lidem, co je to parafilie. „Nevíme, jak vzniká, ale ukazuje se, že parafilie jsou nejspíš vrozené. Je to něco, co si nevyberete, ale vyberete si, co s tím uděláte,“ vysvětluje. Proč je pro lidi někdy těžké opustit svoji temnotu? Host Lucie Výborné Praha 15:08 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Vášová, forenzní psycholožka | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Knížka V kruhu se odehrává v detenčním zařízení, je to zabezpečovací detence. Spousta lidí si to možná spojí s vězením, ale ono to vězení úplně není.

Přesně tak, není to výkon trestu, ale trochu tak vypadá. Spravuje to Vězeňská služba. Je to něco mezi psychiatrií a věznicí. Ale není to výkon trestu, lidi tam nejsou za trest, ale kvůli ochraně společnosti. Nikdy nevědí, jak dlouho tam budou, každý rok chodí k soudu na přezkoumání, jestli jsou důvody pro trvání detence.

Vy se v zaměstnání setkáváte s parafiliky. Pojďme si říct, pro lidi, kteří se s tím setkávají poprvé, co ten termín vlastně obsahuje?

Parafilie je neobvyklá sexuální preference, dřív se používal termín sexuální deviace. Rozdělujeme je na parafilie v objektu nebo v aktivitě. V objektu, to znamená, kdo nás přitahuje: třeba děti nebo někdo, kdo nemůže dát souhlas – zvířata nebo také objekty, části těla. Nohy, latex, kůže nebo tělní tekutiny. Anebo v aktivitě, to znamená, jakým způsobem – třeba sadismus, exhibicionismus, voyeurismus. To je balíček, co spadá pod parafilie.

V knížce V kruhu sedíte v kruhu s devíti lidmi. Pořád říkám vy, protože ta postava vám je nápadně podobná, ale samozřejmě disclaimer říká, že to nejsou reálné příběhy. Jsou tam policejní skici devíti mužů a někteří z nich jsou mladí, pohlední chlapi, do kterých bych to neřekla.

Jeden z největší z mýtů o parafiliích je, že ten, kdo ji má, automaticky spáchá trestnou činnost. Což tak není. Ale já jsem psala o těch, kteří to spáchali, a proto tam museli být umístěni. Postavy jsem si záměrně vymyslela, abych dodržela etický rámec, abych nepsala o lidech, s kterými reálně pracuju. I ty skici nejsou reální lidi.

V románu je moment, kdy se terapeutka ptá těch devíti lidí, kolik si myslí, že lidí v naší republice má nějakou formu parafilie. Lítají tam legrační čísla, a když řekne to reálné číslo, všichni zešílí. Vracíme se k tomu, že ne každý, kdo je nějakým způsobem postižen, spáchá zločin. Kolik mezi námi chodí lidí, kteří něco takového mají?

Parafilii, tzn. neobvyklou sexuální preferenci, mají stovky tisíc lidí. Tato čísla vychází z průzkumu, který udělal Národní ústav duševního zdraví. Stejná studie proběhla i ve Švédsku, kde se ukázala stejná čísla. Třeba frotéři, tušéři, to jsou lidi, kteří se mačkají...

...třou o lidi v hromadných dopravních prostředcích.

Ano, těch je podle toho výzkumu odhadem tři čtvrtě milionu. Ale my nevíme, jestli to realizují, nebo to mají jen ve fantaziích. Neznamená to, že jde o někoho, kdo to reálně dělá, jde o preferenci. Voyeurů je nejspíš až milion, ale také nevíme, do jaké míry je to přitahuje. Pedofilů třeba 30 tisíc. Hebefilů – to jsou lidé, které přitahují dospívající dívky – nějakých asi 140 tisíc. Těch lidí je hodně.

‚Všichni nejsou nebezpeční‘

Až to skončí, budu se bát vyjít na ulici, protože se budu kolem sebe rozhlížet a budu se cítit divně. Vy ten pocit nemáte? Při tom všem, co víte, jak jezdíte metrem, tramvají, autobusem?

Možná proto, že vím, že lidi, kteří mají nějakou neobvyklou sexuální preferenci, nejsou automaticky nebezpeční. Jen asi 30 procent něco spáchá, a je to hlavně proto, že se s tím snaží vypořádat sami. Myslí si, že to mají pod kontrolou, a buď jim to nějak ujede, nebo se na to nabalí další problém jako užívání návykových látek nebo porucha osobnosti... A to je to, co dělá lidi nebezpečnými.

Mohou o tom fantazírovat nebo vyhledávají pornografické materiály s tímto obsahem, ale neznamená to vůbec, že to mají potřebu realizovat. Žijí normální život, mají to pod kontrolou. Protože sexualita není to jediné, co nás ovládá – máme intelekt, morální hodnoty, etické cítění. To jsou věci, které nás chrání před tím, aby takové preference dostaly prostor.

Lidé mohou vnitřně blokovat terapii, když se bojí, že o sobě něco zjistí. Jaké množství parafiliků je ochotných spolupracovat na terapii, když vědí, že v té hloubce se objeví ještě něco, o čem třeba nechtějí mluvit, nebo co by mohlo vyjít na světlo?

Asi bude záležet, jestli jde o lidi, kteří jdou do terapie dobrovolně, nebo jsou tam umístěni nedobrovolně. Národní ústav duševního zdraví má projekt Parafilik. Ten slouží docela dobře i jako primární prevence. Můžete se tam ozvat ve chvíli, kdy víte o svých preferencích, ale nechcete nic spáchat, chcete to mít pod kontrolou, chcete se s tím naučit žít. Tam jim do terapie chodí i anonymně, je tam také linka, kam můžou zavolat lidi, kteří nic nespáchali a nejspíš ani nic nespáchají.

V knížce byly letáky, že jo?

Ano, do 70 procent knížek se nám podařilo dostat letáky s kontaktem na linku SexHelp nebo s tím, kam se lidi mohou obrátit. A i když je bude zajímat výzkum nebo ty vysoké počty, tak v sekci „odborné materiály“ najdou výzkumy.

V knížce je věnování: Věnováno lidem, kteří se bojí, že bez své temnoty ztratí význam, a přesto se ji odváží opustit. Temnota je něco, co vás musí strašně tížit. Jak mohu bez temnoty ztratit svůj význam?

Někdo se tak strašně identifikuje se svou temnou stránkou nebo se svým stínem, že když by ho odložil, stal by se ve vlastních očích nikým. Když vám někdo celý život říká, že jste ten, kdo zlobí, a máte to už jako součást své vlastní identity, tak najednou, když už nejste ten, kdo zastrašuje ostatní, a tím získává moc a kontrolu, máte to odložit a být „normální, obyčejný“ člověk, ztrácíte kus své identity, která je pro společnost „blbá“, ale pro vás dává smysl.

Co vše spadá pod forenzní psychologii? Proč lidi fascinují true crime? Proč nahlížet do mysli lidí, kteří spáchali zlo? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.