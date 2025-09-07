‚Vpravo v bok, pochodem vchod.‘ Žáci vojenské školy v Moravské Třebová místo klasické výuky cvičí povely
Školní rok pro studenty prvního ročníků Vojenské střední školy v Moravské Třebové sice už začal, do školních lavic ale zatím neusednou. Nejdřív si musí vyfasovat vojenské oblečení, projít adaptačním kurzem a naučit se základům vojenských povelů. Nacvičovat je budou ještě nejmíň dva týdny.
„Máte možnost zde na nástupišti školy vidět vojáky prvního ročníku při provádění pořadové přípravy,“ říká pro Český rozhlas Pardubice nadporučík Richard Pasírbek a přikazuje studentům: „Četo na můj povel. Pozor, vpravo v bok, pochodem vchod.“
Žáci vojenské školy se místo klasické výuky učí povely. Budou je předvádět na náměstí v Moravské Třebové
Témat, které s žáky musí procvičit, je celá řada. Zvládnout to musí v průběhu dvou týdnů, protože poté se budou předvádět svým známým, rodičům a veřejnosti na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.
„Jsem z celé hloubi srdce přesvědčen o tom, že se to podaří velmi dobře,“ věří nadporučík Pasírbek. Studenty čeká ještě adaptační proces na Svratouchu.
Přes 150 žáků
„Slyšela jsem o této škole na internetu a zaujala mě disciplína, která tady je. Baví mě to čím dál víc,“ vysvětluje Nela Humhalová z Prahy, proč se rozhodla studovat v Moravské Třebové.
Už před adaptační kurzem, který se týká všech nově nastoupených žáků, se stihla s některými spolužáky seznámit. „Mezi holkami jsme se už všechny seznámily, ale s kluky se ještě průběžně seznamujeme,“ dodává.
Do prvního ročníku nastoupilo víc než 150 žáků, přibližuje velitel školy Milan Kalina. „Budou studovat zde v Moravské Třebové. 26 žáků nastoupilo do pobočky Sokolov, ale základní adaptační proces s nimi bude probíhat zde v Moravské Třebové,“ upřesňuje.
„Poprvé zasednou do lavic 15. září, ale i po tomto datu budou po odpoledních dál aktivně nacvičovat, aby dobře zvládli slavnostní slib 27. 9. u nás v Moravské Třebové na náměstí,“ doplňuje velitel Kalina.
Tento slib bude letos poprvé jiný, slavnostnější. Bude totiž spojený s připomínkou 90. Let od založení vojenského školství ve městě.