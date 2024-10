Vrací se trend hubených modelek. Odborníci varují před problémy spojenými s ideály krásy

Světoví tvůrci módy už neposílají na přehlídková mola modelky s ženskými tvary. Vyplývá to z údajů o nedávných přehlídkách v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži. Typická modelka je podle nich extrémně hubená žena s velikostí oblečení 32 až 36. Zastánci diverzity ve světě módy to označují za posun o deset let zpátky.

