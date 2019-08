Nesnesu v týmu lidi, kteří jsou líní a nemají zápal pro věc, říká vrcholová manažerka Čermáková

Vrcholná manažerka Senta Čermáková se ve svém oboru pohybuje téměř 30 let, v roce 2011 získala titul Manažer roku. „V Americe jsem se naučila nestydět se říkat, že mám velké sebevědomí,“ říká o svém působení nejen v Silicon Valley v rozhovoru na Českém rozhlase Plus. Praha 6:30 5. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dokud jsem byla tady, v Česku, styděla jsem se za to. Dnes si říkám: je to jedna z mých výhod a vidím, že mohu předávat mladé generaci právě to, aby měli také sebevědomí,“ dodává.

„Nesnesu pod sebou lidi, kteří jsou líní a nemají zápal pro věc. Mohou být sebechytřejší, ale když jsou ‚mouchy, snězte si mě‘, jdou rychle z mého týmu. Jsem přehnaně přísná,“ popisuje své metody bývalá šéfka globálních zákaznických programů Hewlett-Packard, která momentálně pracuje pro společnost Deloitte. Je ale kritická i sama k sobě.

„Byla jsem tvrdá na sebe a málo lidská na svůj tým. Řídila jsem ho hodně sama ze sebe a lidi jsem z toho ze začátku hodně vynechávala. Jakmile jsem se naučila je poznávat, začalo mě to paradoxně mnohem více bavit,“ říká v rozhovoru s Barborou Tachecí.

„Teď to vidím jako svůj největší benefit na managementu. Poznávám lidi a vidím, jak se krásně posunují.“

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí. Senta Čermáková bude mluvit i o vztahu k vlastním dětem, o celoživotní podpoře ze strany svého muže, novináře Miloše Čermáka, ale i o tom, proč ji dnes mrzí, že dávala kariéře mnohdy přednost před rodinou.