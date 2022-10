S Ševčíkovými názory nesouhlasím, ale dokázat, že jde o dezinformace, je velmi těžké, říká rektor VŠE

„Nelze ztotožňovat vystoupení jednoho byť děkana s celou vysokou školou. Ale podle mého názoru skutečně jeho vystoupení na této demonstraci a forma byla v rozporu se zásadami stanovenými pro vrcholné představitele školy,“ uvádí v Pro a proti rektor VŠE Petr Dvořák.

Poškozuje děkan Ševčík reputaci Vysoké školy ekonomické v Praze a měl by ho rektor Petr Dvořák odvolat? Debatují rektor VŠE a historik Michal Stehlík

Odvolání je ale otázka především právní. „A tady zákon říká, že osoba musí závažným způsobem poškodit zájem školy. Takže nestačí mít nějaký pocit, ale musím při soudním přezkumu dokázat, že došlo závažným způsobem k poškození zájmu školy, což není vůbec jednoduché.“

Bývalý děkan filozofické fakulty Univerzity Karlovy a historik Michal Stehlík věří, že Miroslav Ševčík dělá špatné jméno celé Vysoké škole ekonomické. „Za mě je to tak závažné překračování hranic ve veřejném prostoru, že to poškozování jména školy tam vidím jednoznačně.“

„S názory pana děkana nesouhlasím a opakovaně mu to říkám, ale objektivně prokázat, že jde o dezinformace, už tak jednoduché není.“ Petr Dvořák

„Jde o to, co si představujeme pod pojmem názor. Když Miroslav Ševčík tvrdí, že Rakousko a Bavorsko navazují na nacistickou ideologii, tak je buď hloupý, nebo zlý. Takže politicky tvrdí, že je země placatá, ale my se tváříme, že jde pořád ještě o akademický názor,“ vysvětluje historik.

Hranice mezi názorem a dezinformací

„Určit hranici mezi názorem a dezinformací je těžké,“ souhlasí rektor. „Museli bychom řešit konkrétní příklady, jaké názory pan Ševčík říká, kdy a komu je řekl. Já jsem zatím nezaznamenal jedinou výtku na Ševčíkovu adresu od studentů, s výjimkou jediného.“

„Přeci není několik Miroslavů Ševčíků, jeden, který vstoupí do učebny a říká svá makroekonomická data, a jiný, který křičí na premiéra, že je hňup,“ upozorňuje Stehlík.

„A to by navíc vadilo méně než ona zcela zjevná proruská manipulace. Je absurdní, že je zjevné, jak tento člověk působí a manipuluje, ale my se budeme tvářit, že se to netýká půdy, na které působí.“

„Z toho, co pan Ševčík říká, by se dala udělat slušná analýza, že jde o dezinformaci, manipulaci a někdy i lež.“ Michal Stehlík

Dvořák připomíná, že ze strany Ševčíka nedošlo k porušení zákona. „Na demonstraci být mohl, ale samozřejmě ne všude, kde člověk může být a něco říkat, by to také říkat měl. Opakovaně to s panem děkanem řeším, své výhrady mu říkám a vytvářím tlak na to, aby k tomu nedocházelo.“

„Je nemožné oddělit občana od reprezentanta instituce,“ soudí Stehlík. „Ševčík se na jedné straně pravidelně zaklíná svobodou slova a vytváří názorový oblak akademické svobody. Mě jedna demonstrace nezajímá, ale vadí mi, že fakultu vede člověk, který se dlouhodobě pohybuje v dezinformační zóně a jeho manipulace je průběžná.“

„Pokud bych nějaké rozhodnutí stran pana Ševčíka udělal, musím být přesvědčen, že soud mi mé rozhodnutí nevrátí zpátky a situace bude ještě horší. Opakuji, že s názory pana děkana nesouhlasím a opakovaně mu to říkám, ale objektivně prokázat, že jde o dezinformace, už tak jednoduché není,“ konstatuje Petr Dvořák.

„Neplatí, že dezinformace je těžké definovat,“ oponuje historik. „Z toho, co pan Ševčík říká, by se dala udělat slušná analýza, že jde o dezinformaci, manipulaci a někdy i lež. Jiná věc je ale posoudit, jestli došlo k těžkému poškození jména školy,“ potvrzuje obtížnost vyvození jakýchkoliv právních důsledků Michal Stehlík.

