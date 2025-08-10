Vyhořelá generace? Skoro polovina mladých lidí se potýká se známkami deprese. Jak z toho ven?

Duševní zdraví, nedostupné bydlení a bezpečnost. Tři témata, která řeší mladí lidé. Tři témata, která řeší Vlna Generace F. První díl speciálu publicistického pořadu Vlna se zaměřuje na krizi duševního a fyzického zdraví. Poslechněte si záznam z debaty na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vlna Generace F na Letní filmové škole v Uherském Hradišti

Vlna Generace F na Letní filmové škole v Uherském Hradišti | Zdroj: Jiří Šeda

U skoro poloviny deváťáků se se zhoršuje takzvaný well-being. Čtyři z deseti mladých lidí vykazují známky střední až těžké deprese. To jsou čísla Národního ústavu pro duševní zdraví, která ilustrují současnou krizi duševního zdraví v Česku.

Přehrát

00:00 / 00:00

Vyrůstá v Česku vyhořelá generace? Jak vyřešit nedostatek odborníků a odbornic na duševní zdraví? Poslechněte si speciální vydání Vlny

„Mladá generace se nejvíc ze všech generací negativně kouká do budoucna. Je tam opravdu velký strach z toho, co přichází,“ doplňuje kontext Bára Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Právě tato organizace si nechala na jaře vypracovat průzkum o prioritách mladých lidí. Zdravotnictví se ukázalo jako jedno z těch klíčových témat.

Česko se potýká s nedostatkem odborníků a odbornic v oblasti duševního zdraví. Podle epidemioložky a odbornice na veřejné zdraví Elišky Selinger to souvisí obecně s podobou českého zdravotnictví. „Je hrozně neefektivně organizované. Máme opravdu velmi nerovnoměrně rozložené specialisty“.

Svět, kde se muži vyhýbají zranění. ‚Byl jsem incel, mluvil o sebevraždě a pak chtěl být alfa,' říká Petr

Číst článek

Psychoterapeutka Barbora Pšenicová z organizace Nevypusť duši pak dodává: „Potřebujeme víc odborníků a odbornic ve zdravotním spektru, ale zároveň se potřebujeme obrátit zpátky do komunit a k sobě.“ Herec Josef Trojan má zase pocit, že téma politici a političky neřeší dostatečně: „Málokdy se stane, že by tohle téma vlastně zaznělo v nějakých prvních třech prioritních bodech.“

Co všechno se skrývá pod slovem prevence? Poslouchejte Vlnu Generace F s výkonnou ředitelkou Díky, že můžem Bárou Stárek, psychoterapeutkou Barborou Pšenicovou z organizace Nevypusť duši, epidemioložkou a odbornicí na veřejné zdraví Eliškou Selinger a hercem Josefem Trojanem.

Tomáš Pacovský Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme