Vyhořelá generace? Skoro polovina mladých lidí se potýká se známkami deprese. Jak z toho ven?
Duševní zdraví, nedostupné bydlení a bezpečnost. Tři témata, která řeší mladí lidé. Tři témata, která řeší Vlna Generace F. První díl speciálu publicistického pořadu Vlna se zaměřuje na krizi duševního a fyzického zdraví. Poslechněte si záznam z debaty na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.
U skoro poloviny deváťáků se se zhoršuje takzvaný well-being. Čtyři z deseti mladých lidí vykazují známky střední až těžké deprese. To jsou čísla Národního ústavu pro duševní zdraví, která ilustrují současnou krizi duševního zdraví v Česku.
Vyrůstá v Česku vyhořelá generace? Jak vyřešit nedostatek odborníků a odbornic na duševní zdraví? Poslechněte si speciální vydání Vlny
„Mladá generace se nejvíc ze všech generací negativně kouká do budoucna. Je tam opravdu velký strach z toho, co přichází,“ doplňuje kontext Bára Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Právě tato organizace si nechala na jaře vypracovat průzkum o prioritách mladých lidí. Zdravotnictví se ukázalo jako jedno z těch klíčových témat.
Česko se potýká s nedostatkem odborníků a odbornic v oblasti duševního zdraví. Podle epidemioložky a odbornice na veřejné zdraví Elišky Selinger to souvisí obecně s podobou českého zdravotnictví. „Je hrozně neefektivně organizované. Máme opravdu velmi nerovnoměrně rozložené specialisty“.
Psychoterapeutka Barbora Pšenicová z organizace Nevypusť duši pak dodává: „Potřebujeme víc odborníků a odbornic ve zdravotním spektru, ale zároveň se potřebujeme obrátit zpátky do komunit a k sobě.“ Herec Josef Trojan má zase pocit, že téma politici a političky neřeší dostatečně: „Málokdy se stane, že by tohle téma vlastně zaznělo v nějakých prvních třech prioritních bodech.“
Co všechno se skrývá pod slovem prevence? Poslouchejte Vlnu Generace F s výkonnou ředitelkou Díky, že můžem Bárou Stárek, psychoterapeutkou Barborou Pšenicovou z organizace Nevypusť duši, epidemioložkou a odbornicí na veřejné zdraví Eliškou Selinger a hercem Josefem Trojanem.