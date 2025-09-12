Výklad přeruší tikání hodin i ruch zvenku. V Brně pomocí virtuální reality přibližují život s autismem
Jak se žije s poruchou autistického spektra si mohli lidé v Brně na vlastní kůži vyzkoušet v sídle organizace Za sklem. Její členové se zapojili do Týdne pro digitální Česko. Připravili program s virtuální realitou, která návštěvníky přenesla do školních lavic, tramvaje nebo rušné kavárny.
Brýle virtuální reality přenesly návštěvnici Terezii do školního prostředí, kde výklad učitelky přehluší tikání hodin, povídání spolužáků nebo zvuky z ulice. „Dvakrát zesílenější než běžný člověk. Podle mě to tak cítí třeba ptáci. Jak zpívají, tak je to takové, že to slyší mnohem víc,“ říká.
00:00 / 00:00
Organizace Za sklem pomáhá lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. Lidé v Brně si mohli na krátko vžít do jejich kůže. Tak, jako uslyšíte v reportáži Kristýny Sedláčkové.
Právě zvýšená citlivost často doprovází poruchy autistického spektra. Nejen zvuky, ale i pachy a doteky mohou být pro některé více stresující.
„Na soustředění je pro mě úplně šílené vnímat ty zvuky, do toho světlo, do toho někdo něco pořád říká, klepe nohou. Vjemů je tam hrozně moc a fakt bych učitelku vůbec nezvládla vnímat,“ popisuje.
Terezie si mohla brýle sundat a vrátit se tak do běžného světa. Ale třeba Ivo Čán kvůli autismu žije v takové realitě pořád.
„Některé situace jsou opravdu věrné. Uvědomil jsem si, že jsem to v minulosti zažil. Už bych nechtěl být ve školní třídě, protože bych ani nemohl pořádně vnímat výklad, hlavně by mě rušili spolužáci. Pak se třeba otevře okno, je tam nějaký ruch zvenku. Takže si myslím, že je to opravdu věrné a stálo by za to si to vyzkoušet,“ doporučuje Čán.
Individuální vnímání
Brýle vznikly ve spolupráci s lidmi s autismem a vyvíjí je společnost Autismity. Nabízí je školám i firmám jako pomůcku pro lepší porozumění a podporu inkluze, popisuje autor projektu Mikuláš Štubňa.
„Podstatou projektu Autismity je, aby si neurotypičtí lidé mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak mnozí lidé na autistickém spektru vnímají svět, protože lidé na spektru jsou v každé oblasti společnosti, ať je to školství, sport, nebo práce. Naším cílem je, aby tento produkt pomohl v lepším pochopení a empatii vůči těmto lidem,“ říká Štubňa.
Hypermarket v Trmicích začal pořádat modré hodiny – mají pomoci s nákupem hlavně lidem s autismem
Číst článek
Autisté bývají podle ředitelky brněnské pobočky organizace Za sklem Kateřiny Valachové často démonizováni, protože si lidé představí ty nejtěžší symptomy. Právě tento stereotyp se snaží vyvrátit.
„Každý člověk na spektru autismu, stejně jako my, je jiný. Nejsou všichni stejně nároční a nejsou všichni stejně nadaní. Náš cíl je, abychom přistupovali k lidem na spektru autismu tak, jak přistupujeme k sobě,“ představuje organizaci Valachová.
„Zkrátka se vnímáme individuálně a respektujeme se, takže bylo by fajn, aby i spektrum autismu lidé vnímali tak, že jsou to různorodí lidé, je potřeba je poznat a dát jim šanci žít život úplně stejně jako my,“ doplňuje.
Virtuální realitu si mohou zájemci vyzkoušet při komunitních sobotách, které organizace pořádá každý měsíc, nebo při týdnu sociálních služeb třetího a čtvrtého října.