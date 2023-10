Odstěhovat se z vyloučených lokalit je těžké. Obyvatelé se setkávají s diskriminací, říká odborník

Sídlišti Mojžíř se obyvatelé Ústí nad Labem raději vyhýbají, v rozbitých panelácích se přesto platí stejné i vyšší nájemné než jinde. Jako promazaný stroj zde totiž podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka funguje byznys s chudobou. „Majitelé bytů využívají možností, které jim dává legislativa. Čerpají příspěvky a doplatky na bydlení. Je to stroj na ubytovávání těch, kteří by za jiných okolností bydlet nemohli,“ popisuje. Interview Plus Praha/Ústí nad Labem 20:59 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Situace v problémové čtvrti je podle něj špatná dlouhodobě, existují ale i daleko horší lokality. Odmítá také, že by šlo o jakousi no-go zónu, do které není radno chodit. Problémových obyvatel je menšina, kvůli nim ale trpí všichni ostatní, uvedl Šimáček pro Český rozhlas Plus.

„Žije zde různorodý mix lidí. Starousedlíci i celá řada lidí, kteří sem migrují, protože nemají možnost najít standardní bydlení. Na trhu jsou neatraktivní, musí se neustále stěhovat a tohle bydlení je to poslední, které je pro ně k dispozici,“ přibližuje s tím, že obyvatelé vyloučených lokalit se při snaze najít jiné bydlení setkávají s diskriminací.

V některých vyloučených lokalitách jsou prý nájmy i vyšší než v Mojžíři – někdy se za podobné byty platí deset tisíc korun měsíčně, jinde i dvojnásobek. Někteří ubytovatelé prý také využívají toho, že jejich nájemníci nemají alternativu, a chtějí po nich ještě více peněz, než jsou schopni zaplatit ze sociálních dávek i příspěvku a doplatku na bydlení.

V Česku je prý 1,4 milionu lidí, kteří žijí v riziku, že se dostanou do problémů s bydlením. Nejde přitom jen o lidi bez domova, ale i ty v riziku takzvané bytové nouze, tedy že jim nízké příjmy nebudou stačit na zaplacení nájemného.

Systém sociálních dávek podle Šimáčka musí projít proměnou. V minulosti se ukázalo, že řešením není vytváření takzvaných bezdoplatkových zón, které byznys s chudobou neodstranily, naopak situaci ještě zhoršily.

„Chybí nám cenová mapa, která by umožnila diferencovat ceny nájmů a služeb, které se liší podle regionů. Jiné ceny jsou v Praze, Plzni, Brně, Ostravě, jiné v menších městech a obcích právě na severu. Tomu by se přizpůsobila i výše dávek,“ navrhuje.

Zároveň prý musí vzniknout prostor pro alternativy typu obecního či veřejného bydlení. Není přitom nutné všechny byty nově postavit, s výjimkou velkých měst je totiž ve většině regionů přebytek nabídky bytů, spousta z nich ale není ve vyhovujícím stavu. Státní politika podpory bydlení proto musí zahrnovat nejen výstavbu nových bytů, ale i revitalizaci.

Vedle toho již začínají fungovat specializovaná centra nabízející poradenství i nájemní agentury, které dávají garanci majitelům, že byt bude v pořádku a nájemník bude řádně platit. „Běží pilotní provoz na mnoha místech, a pokud zákon projde parlamentem, bude platit od roku 2025. Zatím to vypadá, že jsme blízko,“ věří Šimáček.

„Je to dluh, který tady máme přes 20 let. Mluví se o reformě dávkového systému. Nesmí se to stát tak, jako to bylo s bezdoplatkovými zónami, a aby to byly de facto jen škrty dávek pro lidi, kteří jsou v nuzných podmínkách. Polovina řešení je na straně těch lidí a polovina na veřejné správě,“ uzavírá.

