Výrobcem roku je strmilovská Tkalcovna Kubák. Rodina se řemeslu věnuje už více než 150 let

Klapání tkalcovských stavů zní rodinnou dílnou ve Strmilově už od roku 1870.

„Každý z těch stavů má své určení. Tenhle je na koberce a přehozy, támhle vidíme na plédy, to je tenčí varianta dek, za ním je stav právě na deky,“ ukazuje na řadu mechanických člunkových stavů z roku 1936 Filip Kubák, který se na vedení dílny podílí jedenáctým rokem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tkalcovnu Kubák navštívila Lucie Hochmanová

Sám s úsměvem říká, že pracuje na muzejních kouscích. Ty ale dokáží udržet kvalitu řemeslné výroby. „Jsou tam dvoje děrné štítky. Užší karty udávají barevnostní vzor, širší karty udávají vazební vzor. Má to výhodu, že karty jsou oddělené. Na moderních stavech je to všechno napsané v jednom řádku, takže se musí tkát vždycky vzor spjatý s barevností, kdežto tady můžeme kombinovat,“ vysvětluje.

Kubákovi tak můžou vyrábět série i unikátní kusy na zakázku. „Teď budeme pro jedno architektonické studio tkát velmi dlouhý koberec, který si přesně vyvzorovali, aby se do toho prostoru hodil,“ říká Filip Kubák.

Na strmilovskou tkalcovnu se neobracejí jenom designéři nebo architekti, často se sem na tradiční řemeslo jezdí podívat i návštěvníci. Mimo pandemii tu pořádají také komentované prohlídky.

Nevyhazuj, sněz. Technici z ČVUT pracují na pečeném kelímku na pivo a kávu, zkouší i bezlepkový Číst článek

I rodinnou Tkalcovnu Kubák zasáhla pandemie koronaviru. S tradičním řemeslem se musela přesunout do online světa. „Hodně nám chybí všelijaké výstavy, kde si lidé mohli zboží osahat a prohlédnout naživo, což vlastně potom znamenalo, že zadávali i větší zakázky. V tomhle směru nás to hodně brzdí a už se těším, až to skončí,“ popisuje Filip Kubák.

Přesto se právě v nelehkém pandemickém roce podařilo Tkalcovně Kubák získat ocenění Czech Grand Design jako Výrobce roku.

Je to částečně i ocenění za přístup k řemeslu, například za využívání ryze české vlny. „Dlouhodobě mi vadilo, že se tady naše vlna vyhazuje a vozí se sem jiná přes půl zeměkoule. Přišlo mi to jako nesmysl, tak jsme našli cestu, jak zpracovávat vlnu z českých ovcí, a dopadlo to nad očekávání,“ dodává Filip Kubák.