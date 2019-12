Motýle, opoziční a senátní špína, neexistující okupace nebo ukradené dětství. Vyberte Výrok roku 2019

Komentátoři, kteří spolupracují s pořadem Názory a argumenty Českého rozhlasu Plus, i letos nominovali výroky politiků a významných osobností, které jsou podle nich pro rok 2019 ikonické. Který výrok je nejlepší? Rozhodnout mohou lidé v anketě na konci článku. Anketa Praha 16:22 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Redakce pořadu Názory a argumenty. Zleva dole: O. Konrád, G. Zbavitelová, L. Šlajchrtová, L. Priknerová. Zleva nahoře: J. Fingerland, P. Schwarz, J. Bednář, P. Holub, P. Hartman, D. Šťáhlavský, J. Leschtina, R. Kubičko, P. Honzejk | Foto: Khalil Baalbaki

Který z nominovaných se stane Výrokem roku? O tom rozhodujete svým hlasováním vy. Až do pátku 27. prosince do 10 hodin můžete dát hlas té z výpovědí, kterou považujete pro rok 2019 za nejikoničtější. Zdůvodnění jednotlivých komentátorů, proč vybrali zrovna tato tvrzení, poslouchejte v Názorech a argumentech.

Komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková, která se věnuje Slovensku, vybrala výrok předsedy Národní rady Slovenské republiky Andreje Danka (SNS) z 15. března 2019: „Agentúry dnes z neznámej dievčiny dokážu urobiť prezidentku Slovenskej republiky.“ Zuzana Čaputová se o tři měsíce později stala prezidentkou Slovenska a Danko jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů účinkoval při její inauguraci.

Petr Holub, komentátor serveru Echo24, zvolil úryvek z projevu Grety Thurnbergové na klimatické konferenci OSN: „Neměla bych tu být, měla bych být ve škole, na druhé straně oceánu. Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství.“

Komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov nominoval prezidenta Miloše Zemana, který opravoval Jaromíra Soukupa ve vysílání pořadu Týden s prezidentem: „No, spletl jste se o rok, bylo to v roce 93.“ Soukup ale hovořil o roce 1993, kdy byl Zeman zvolen předsedou ČSSD. Přesto se mu omluvil.

Ondřej Konrád, komentátor Českého rozhlasu, si vybral tvrzení místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče o srpnu 1968: „Základní premisa z našeho pohledu je, že se nejednalo o okupaci. A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod.“

Šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo nominoval výrok premiéra Andreje Babiše (ANO) z tiskové konference po oznámení, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil zastavení jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo: „Jsem úplně v pohodě.“

Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu, zaujala slova tiskového mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka: „Pan prezident proto 17. listopad 2019, kdy si připomeneme 30. výročí událostí na Národní třídě, věnuje tiché vzpomínce. Je to mnohem vzácnější než vzletná slova, velké projevy a halasné burácení, kterého budeme svědky.“

Publicista Jefim Fištejn si myslí, že Výrokem roku je tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa: „Podepsal jsem tento zákon z respektu k prezidentu Číny Si a k lidu Hongkongu. Vstupuje v platnost v naději, že vůdcové a představitelé Číny a Hongkongu dokážou přátelsky urovnat své rozpory tak, aby byl zajištěn dlouhodobý klid a blahobyt pro všechny.“

Martin Horálek, dramaturg náboženské redakce České televize, zvolil výrok papeže Františka z audience pro Italskou asociaci onkologické medicíny:

„Technologie neslouží člověku, pokud jej redukuje na věc a rozlišuje mezi tím, kdo si zaslouží péči a kdo ne, protože je považován za přítěž, ba někdy dokonce za odpad. Praktikovaná eutanazie, legalizovaná v mnoha zemích, jenom zdánlivě podněcuje osobní svobodu. Ve skutečnosti se zakládá na utilitaristické vizi člověka, který se stává neužitečným anebo se vyčísluje jeho hodnota v případě, že z lékařského hlediska není možnost na zlepšení anebo nelze odstranit bolest.“

Komentátor serveru Info.cz Petr Holec vybral reakci člena Pirátů Michala Nováka na obvinění šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka z šikany kolegů: „Stranický psycholog by se u Pirátů v těchto dnech vyřádil.“

Lídu Rakušanovou, komentátorku Českého rozhlasu, zaujal výrok premiéra Andreje Babiše (ANO): „Já jsem to nečetl, prosím vás, já nemůžu číst tak dlouhé zákony.“

Komentátor Aktuálně.cz David Klimeš nominoval úryvek z projevu premiéra Andreje Babiše z května, který pronesl na výroční schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory: „My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle!“

Adam Černý, komentátor Hospodářských novin, vybral tvrzení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona: „NATO je ve stadiu mozkové smrti.“

A vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff nominoval citaci ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO): „Je to opoziční a senátní špína.“

