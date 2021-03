‚Vždy jsme se snažili jít svou vlastní cestou.‘ Připomeňte si výroky zesnulého miliardáře Kellnera

V pondělí ráno zaplavila nejen česká média zpráva o tragické smrti českého miliardáře Petra Kellnera, majitele skupiny PPF. Podnikatel hrál významnou roli nejen ve světě byznysu, ale ze své pozice ovlivňoval také společnost a vyjadřoval se, i když ne příliš často, k veřejnému dění. „Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení,“ uvedl například v jednom svém prohlášení. VÝROKY Praha 12:50 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kellner | Zdroj: ČTK

Petr Kellner byl se svou společností PPF velmi spojený a chtěl, aby se na ni koukalo jako na firmu, která to někam dotáhla. „Ve smyslu: to je ta naše evropská firma. Aby mohli být lidé pyšní, nejen ti z PPF. Může to znít nabubřele, musí se pro to dělat hodně propagace, což já neumím a nechci,“ řekl v Mf Dnes v létě 2007.

Podle svých slov si uvědomoval, že život není pouze o penězích a miliardách. V roce 2004 ve stejném deníku tvrdil, že by chtěl méně pracovat, ale zatím se mu to nedaří. „V zásadě plánuju, že budu další roky aktivně pracovat. I když si už od třiatřiceti slibuju, že si dám příští rok pauzu, ale zatím jsem se k tomu nedostal,“ uvedl.

Osudná jízda na snowboardu

Český miliardář měl rád sport a jízdu na snowboardu na horách. Právě heliskiing, tedy lyžování po seskoku z vrtulníku, se mu stal v sobotu osudný. „Skoro všechny sporty mám oblíbené. Hrozně rád se hýbu. Počínaje tím kitem přes to, že vezmu batoh a jdeme někam na hory. Taky snowboard. Ale na tom už teď jezdí každý,“ prozradil.

O své práci rodák z České Lípy mluvil jako o spoustě schůzek a přemýšlení. Tvrdil, že musel probírat jednotlivé věci krok za krokem a snažil se posouvat jednotlivé projekty dopředu.

„Nejraději mám ten pocit, jak se mozek zapne a zvyšuje otáčky. Musíte to znát sami. Když odjedete na dovolenou a na týden vypnete, funguje vám v pondělí po dovolené mozek stejně rychle jako před ní? ... Nikdy. A skvělé je, že pak cítíte, jak ten mozek zrychluje. Během toho jednoho dne cítíte, jak se nastartuje a zrychluje. To je to, co mám rád, když se sedí a vymýšlí. A nově, jinak a znovu. Úžasný pocit,“ popisoval.

Rád spojoval svou společnost PPF s Českem, respektive s budováním tuzemského kapitalismu. Tvrdil, že za léta fungování prošlou firmou desítky tisíc lidí. „Zažili jsme společně úspěchy, ale i zklamání a nezdary. Když se ohlížím, vidím kromě velké pracovitosti a osobního nasazení především to, že jsme se vždy snažili jít svou vlastní cestou, přemýšleli vlastní hlavou a nepodléhali nejrůznějším módním trendům.“

K politice se nejbohatší Čech často vůbec nevyjadřoval a označoval se za skeptického eurooptimistu. „To znamená na jednu stranu, že i pro lidi z východní Evropy je strašně příjemné přiřadit se k něčemu takovému. Na druhou stranu se bojím přílišného svazování - pejorativně řečeno - z Bruselu. Ale možná je to tím, že tomu pořádně nerozumím,“ zamýšlel se pro Mf Dnes měsíc po vstupu Česka do Evropské unie v roce 2004.

Vzrůstající moc politiků

O pět let později kritizoval politiky, kteří si neuvědomují, že daně jsou vybrané od konkrétních lidí. „Důležité je, aby si to pořád uvědomovali. S krizí rozhodně vzroste moc politiků. Někdy se to bohužel v jejich mysli rozpojí a říkají si: to jsou moje peníze. Politici, kteří takto nepřemýšlejí, by měli být na celém světě. Ale nejsou.“

Ve výroční zprávě PPF za rok 2018 uvedl, že pro jeho generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy, na nichž formovali své názory a postoje.

„Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovostí, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení. Věřím ale, že česká společnost, která tradičně stojí především na umu a pracovitosti zdejších lidí,v takovém světě obstojí,“ napsal.

O rok později upozorňoval na to, že nikdy nebyl tak velký rozdíl mezi světem, který výroční zpráva popisuje, a světem, v němž se nachází. „V roce 2019 se světu ještě dařilo... Pandemie všem bez rozdílu ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni víc přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité. Rodina,děti, zdraví, svoboda,“ zamýšlel se.