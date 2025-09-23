Vyšetření vězenkyň přes videohovor. Opatření ve Světlé nad Sázavou má zkrátit čekání a ušetřit peníze
Věznice ve Světlé nad Sázavou testuje ve svém zdravotním středisku takzvanou telemedicínu. Vyšetření na dálku má podle ministerstva spravedlnosti umožnit diagnostiku většího množství pacientů a současně šetřit veřejné finance. Po otestování nového způsobu lékařského vyšetření ve Světlé nad Sázavou by telemedicína mohla od ledna příštího roku fungovat i ve věznicích Oráčov a Rapotice.
Zdravotní sestra přenáší monitor s videohovorem s lékařkou k jedné z odsouzených žen, která má problémy s rýmou. Díky telemedicíně nemusí čekat na dny, kdy bývá lékař ve věznici.
Odsouzené ženy ve Světlé nad Sázavou absolvují část lékařských vyšetření prostřednictvím videohovoru. Ve věznici začali v září testovat takzvanou telemedicínu
Paní Konstanc pro Český rozhlas Vysočina vysvětluje, že lékařskou prohlídku na dálku už absolvovala. „Šlo to samo, léky jsem dostala také rychle, kvalitní léky. Diagnóza mě úplně uchvátila, jak byla rychlá, přesná,“ pochvaluje si.
Telemedicínu si chválí i paní Irena. „Určitě to bylo rychlejší,“ říká. „Je nás tu hodně a čekací doby jsou opravdu dlouhé, takže když nás vyslechnou a napíšou okamžitě léky, tak je to perfektní. Co víc si přát,“ doplňuje ji Konstanc.
Díky stálé přítomnosti zdravotní sestry lze ve věznici minimalizovat i zneužívání telemedicíny, vysvětluje ředitel zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti Ondřej Felix.
„Dokáže verifikovat některé hodnoty: naměřit krevní tlak, změřit teplotu, případně udělat vyšetření z kapky krve na zánětlivé parametry a tak dále. To znamená, že zde míra vymýšlení nebo simulování, jako je u klasické telemedicíny mimo věznici, je minimální,“ říká Felix.
Právě ke zneužívání péče dochází podle ředitelky věznice Moniky Myšičkové často. I pro ošetřující lékaře je tak telemedicína výhodou, protože nemusí každý případ šetřit osobně.
„Někdy to vidí jako místo, kde se mohou izolovat od oddílu, jsou navedené do jiného prostředí, což je samozřejmě nesmírně zatěžující, pokud nepřichází s nějakým medicínským problémem,“ uvádí Myšičková.
‚Spolkla jsem žiletku‘
Podle ní se ženy dostanou do zdravotnického střediska v průměru až patnáctkrát měsíčně, někdy je nutný i výjezd do nemocnice.
„Mám tu například mladou ženu, která nám čtyřikrát za den oznámí, že spolkla žiletku. Nikdy to nebyla pravda, nicméně čtyřikrát za den s ní vyjíždíte zdravotní eskortu do nemocnice. Nejsem odborník, takže nemohu rozhodnout, že ji tady necháme. Takže si dovedete představit, jak ohromná zátěž to je i na lékaře v nemocnicích, kteří mají plné ordinace,“ popisuje.
Všechny tyto případy sice podle Moniky Myšičkové telemedicína neeliminuje, nicméně často může pomoci a usnadňuje práci zejména sloužícím lékařům. Ve věznici mají totiž mezi pacienty i delší pauzy, protože odsouzené ženy musí dozorci odvádět na oddíly i do ordinace ze Světlé nad Sázavou.