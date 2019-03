OBRAZEM: Teplákové soupravy i první funkční textil. Výstava připomíná 70 let podniku Jitex

Při vstupu na výstavu minou návštěvníci nejprve píchačky. „Snažili jsme se vytvořit iluzi hlavní brány, protože to je místo, které všichni zaměstnanci mají v živé paměti,“ říká autor expozice Bohumír Bernášek.

Dále představuje stroje, látky i samotné modely. „Snažili jsme se vybírat nejenom tu špičkovou top módu, kterou často spotřebitel v Československu neměl šanci dostat. Máme tu i produkci, která byla, dá říct, průměrná, ale každý ji zná – silonová kombiné, spodní prádlo, mikiny, teplákové soupravy,“ ukazuje.

Jitex byl v mnoha ohledech pokrokovým podnikem, například při zpracování umělých vláken. „Měl celou řadu světových primátů a patentů. V Jitexu jako první zpracovávali české umělé vlákno, v 50. letech to byl obrovský hit – nemačká se, nemusí se žehlit, je lehký a průsvitný. Prodyšný ale nebyl, to byla ta špatná vlastnost, a proto v 70. letech zájem spotřebitelů ochabl. Jenom do Sovětského svazu se pořád vyvážel po vagonech,“ popisuje Bohumír Bernášek.

Podnikem Jitex prošly od roku 1949 tisíce zaměstnanců. | Foto: Zdeněk Javůrek | Zdroj: archiv Prácheňského muzea v Písku

Hitem byly bezesporu i plenkové kalhoty. „Ty jsou z polyesteru. Byl to patent výzkumného ústavu pletařského a je to první funkční textilie,“ dodává autor výstavy.

Všechny tyto modely si mohli lidé koupit také ve vzorkové prodejně na Alšově náměstí v Písku. I ta je na výstavě zachycená. Na dobové fotografii před budovou stojí mažoretky, což je zvláštnost spojená s Jitexem.

Západní móda

„Při otevírání vzorkové prodejny v roce 1968 přemýšlel vedoucí propagace pan Prach nad tím, jak oživit slavnostní otevření a přišel s nápadem na mažoretky. Ty byly chápány jako taková západní móda, takže si musely vyžádat povolení na okresním výboru KSČ, nemohly dostat kozačky, takže si v Jitexu nechaly vyrobit takové kamaše, které použily s bílými lodičkami,“ vypráví Bohumír Bernášek.

Hodně času mohou v expozici strávit i děti z mateřských a základních škol. „Asi nejzajímavější pro ně budou pletací a tkalcovské stroje. Ukážeme jim rozdíl mezi pleteninou a tkanou látkou a samy si pleteninu i vyrobí,“ uvádí muzejní pedagožka Klára Koubová.

Výstava Jitex 70 potrvá v Prácheňském muzeu v Písku až do 26. května.

Další z modelů | Foto: Zdeněk Javůrek | Zdroj: archiv Prácheňského muzea v Písku

Text vznikl pro Český rozhlas České Budějovice.