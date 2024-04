‚Vyvíjely se standardně, porucha se projevila až pak.‘ Matce autistických dětí pomohla odlehčovací služba

Ústecký kraj se za poslední dva roky vyšvihl na první místo v republice, pokud jde o služby poskytované lidem s poruchou autistického spektra. Jde například o odlehčovací službu nebo osobní asistenci. „Čím jsou kluci starší, tím víc je to pro nás náročné. Těmito službami se snažíme o to, aby mohli být ve svých vlastních limitech co nejvíce samostatní,” popisuje pro Český rozhlas maminka dvou autistických hochů Karolína Jaklová. Praha 20:07 7. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústecký kraj se za poslední dva roky vyšvihl na první místo v republice, pokud jde o služby poskytované lidem s poruchou autistického spektra (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Poruchy autistického spektra patří podle Národního pedagogického institutu k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o vrozené neurovývojové postižení některých mozkových funkcí, jehož důsledkem je, že člověk nedokáže přiměřeně komunikovat, navazovat sociální vztahy a rozvíjet fantazii a kreativitu.

Důsledky tohoto postižení provází každého člověka po celý život a ovlivňují to, jak se dotyčný chová k ostatním a jak s nimi komunikuje.

„U obou synů jsme měli diagnózu na základě vývojového regresu. Kluci se narodili zdraví z bezproblémových těhotenství – vyvíjeli se zhruba do roka a půl naprosto standardně. Pak to ale z ničeho nic nabralo skokový regres. To dítě najednou přestane dělat věci, které předtím dělalo, přestane na vás reagovat a žije si ve své vlastní bublině. To jsou samozřejmě mé zkušenosti, u každého člověka se autismus projevuje jinak,” přibližuje svůj příběh Karolína Jaklová, která je zároveň členkou rady asociace APLA pomáhající lidem s autismem.

Pomohou odlehčovací služby

Pro ni samotnou by na úrovni sociálních služeb byla největší výpomocí odlehčovací služba, případně osobní asistence. „Čím jsou kluci starší, tím víc je to pro nás náročné. Těmito službami se snažíme o to, aby mohli být ve svých vlastních limitech co nejvíce samostatní,” vysvětluje Jaklová a pokračuje:

„Další z věcí, která by rodinám s autistickými dětmi hodně pomohla, jsou krizová lůžka. Máme tu rodiny, ve kterých se o dítě stará třeba jen jeden rodič, nebo třeba prarodič. Může se stát, že tento opatrovník například onemocní – v tu chvíli ale vzniká otázka, kam s tím autistickým dítětem?“

Proč jsou tak důležité odlehčovací služby? Co je to homesharing a jak se do něj mohou zapojit lidé, co by rádi těmto rodinám pomohli? A jaká jsou pozitiva asistenčních psů v rodinách s autisty? Poslechněte si v audiu v úvodu článku.