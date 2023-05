Čím vyšší příjem má povinný rodič, tím nižší alimenty mu soud stanoví, ukázala studie

Co by mělo rozhodovat o výši alimentů a jaké procento z příjmu by měl rodič na dítě platit, doporučují tabulky ministerstva spravedlnosti. Nová studie projektu Legal Data Hubu, který funguje pod Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, ale ukazuje, že soudy rodičům vyměřují výživné nižší. Praha 12:03 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle studie je výživné oproti ministerským tabulkám nižší nejčastěji o 16 procent (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle autorů studie, kteří vycházeli ze soudních statistik z roku 2021, je výživné oproti ministerským tabulkám nižší nejčastěji o 16 procent. Matkám určují soudy alimenty ještě nižší, a to o 27 procent, upozorňuje spoluautorka studie, právnička a ekonomka Magdaléna Řeháková.

„Když se druhý rodič o dítě jistým způsobem stará, může mu soud uložit nižší výživné. O tom ale nemáme informace, což může pravděpodobně vysvětlit ten rozdíl,“ vysvětluje Řeháková.

Předsedkyně Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců Jana Provazníková souhlasí, že část své vyživovací povinnosti matky plní tím, že o dítě pečují. Důležitou roli ale hraje i fakt, že muži vydělávají víc.

„Výživné určujeme k poměru příjmu obou rodičů. Je statisticky prokázáno, že muži mají vyšší příjmy než ženy. V případě, kdy stanovujeme výživné matce, je na druhé straně otec s vyšším platem,“ popisuje Provazníková.

Ze studie dále vyplývá, že čím vyšší jsou příjmy platícího, tedy povinného rodiče, tím nižší alimenty stanoví.

„V případech, kdy soud rozhodoval o alimentech osob s nižšími příjmy, tedy do 13 tisíc, dokonce uložil vyšší výživné, než doporučovala tabulka ministerstva. U dalších příjmových kategorií bylo výživné nižší,“ uvádí spoluautorka studie.

„Výši výživného stanovil soud na 250 korun na každého. Můj bývalý partner nebyl v té době výdělečně činný a má vyživovací povinnosti ještě na tři další děti,“ říká samoživitelka Olga z východních Čech.

Počet dětí, ale i to, jak moc se expartner podílí na péči, nebo jestli třeba platí dětem obědy ve škole, to všechno by měli podle loni aktualizovaných tabulek ministerstva spravedlnosti soudci zvážit, když rozhodují o výši výživného.

Tabulky stanoví, kolik procent z příjmu by měl rodič na své děti platit. Podle zjištění Legal Data Hubu ale soudy rodičům určují alimenty nižší, a to nejčastěji o 16 procent, říká Řeháková.

„Rodiče s nízkými příjmy většinou neposkytují nic nad rámec soudem stanoveného výživného. Není to v jejich finančních možnostech, aby dětem hradili například volnočasové aktivity,“ vysvětluje Provazníková.

Ministerstvo spravedlnosti se k závěrům studie před jejím zveřejněním nechtělo vyjadřovat.