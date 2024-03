VÝZKUM: Ženy zažívají násilí častěji doma, muži venku. Polovinu lidí psychicky týral jejich partner

Ženy zažívají častěji fyzické násilí za dveřmi bytů, muži naopak na veřejných místech. Ženy čelí mnohem častěji sexuálnímu násilí a mnohem více než muži se také kvůli obavám preventivně vyhýbají určitým místům. Násilných výpadů se častěji dopouštějí muži. Ukázal to výzkum Výzkumného centra domácího a genderově podmíněného násilí (ReCeGe), kterého se účastnilo 1757 lidí od osmnácti do 74 let. Informoval o tom Sociologický ústav Akademie věd.

Praha 23:02 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít