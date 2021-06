Pořadatelé doučovacích kempů kritizují načasování dotací. Bojí se, že nyní nestihnou naplnit kapacitu

Socializace v kolektivu, sportování a taky neformální vzdělávání - to má být hlavní náplň bezplatných letních kempů pro školáky. Tábory by měly pomoct vyrovnat rozdíly ve vzdělání způsobené distanční výukou. Mnozí pořadatelé se ale obávají, že nestihnou kempy do začátku prázdnin připravit a naplnit jejich kapacitu. A objevují se i názory, že v chystané formě tábory znevýhodněným dětem moc nepomůžou. Praha 7:16 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socializace v kolektivu, sportování a taky neformální vzdělávání - to má být hlavní náplň bezplatných letních kempů pro školáky (ilustrační foto). | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Doučování o letních prázdninách potřebovali po jarní distanční výuce někteří žáci už loni. Největší potíže měly s distanční výukou děti ze sociálně slabšího prostředí. A především pro ně jsou letní kempy určené.

„Bezplatnost má přilákat i ty, kteří si tyto aktivity nemohou přes léto dovolit. Subjekty, které se přihlásily o tu podporu, jsou zkušené, takže jsou průběžně v kontaktu s rodinami, respektive s tím prostředím,“ říká ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Vláda na tábory z rozpočtu vyčlenila 270 milionů korun. Podle ministerstva školství se jich může zúčastnit téměř 100 tisíc dětí.

Z výzkumu resortu vyplynulo, že se do dálkové výuky nezapojovalo přes 11 tisíc žáků. Podle ministerstva to bylo z velké části proto, že jejich rodiče nepovažují vzdělání dětí za důležité. Pak ale není jisté, jestli se právě tyhle děti kempů zúčastní. Přihlásit je totiž musí právě rodiče.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je nutné udělat maximum pro to, aby se děti, které to nejvíc potřebují, do letních vzdělávacích kempů dostaly.

„Víc se dá udělat už jenom to, že se správné rodiny budou obcházet, bude se jim psát, budou se přemlouvat. Aby tam děti poslali,“ říká.

„Zůstane, a je to tak ve všech zemích bohužel, skupina dětí, která nebude reagovat ani na tyto bezplatné kempy,“ upozorňuje ministr školství Plaga.

Z doučovacích klasické tábory

Programový ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslav Hřebecký si navíc není jistý tím, jestli letní kempy v chystané podobě dětem pomohou dohnat měsíce distanční výuky.

„Najednou z původně deklarovaných doučovací kempů, které měly být hlavním nástrojem, tak jsou spíš resocializační kempy. Jinými slovy představte si to jako klasické tábory akorát prostě ze státní dotace,“ říká.

Dotace si rozdělí všech 400 organizátorů, kteří o ně požádali. Někteří pořadatelé letních kempů ale kritizují načasovaní. Peníze pro většinu z nich vláda schválila teprve tento týden v pondělí. Pro ty, kteří nezačali s přípravami dřív, než měli dotaci jistou, to bude podle Romana Houšky z Asociace dětské rekreace problém.

„Je potřeba sehnat obrovské množství dospělých brigádníků, když si vezmete, že na každých 15 dětí má být jeden kvalifikovaný dospělý. Hlavně si myslím, že většina českých dětí už má své prázdniny zorganizované. Karty už se rozdávaly v minulých měsících,“ kritizuje Houška.

S tím ministr Plaga nesouhlasí. „Vycházejme z toho, že je stále skupina dětí, která si nemůže tyto aktivity dovolit a pro ty je to primárně určeno, takže věřím, že zájem bude velmi vysoký,“ říká.

Pro pořadatele bude taky náročné vyhovět podmínkám dotace. Týdenního kempu se musí zúčastnit alespoň 15 dětí. V případě, že některé onemocní, nebo přestane docházet, mohou organizátoři o dotaci přijít. Dorovnávání rozdílů ve vzdělání u školáků má na podzim pokračovat adaptačními pobyty nebo skupinovým doučováním. Ministerstvo školství na to zatím vyčlenilo 250 milionů korun.