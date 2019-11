Pomoc pro deváťáky i zpětná vazba pro školy. Středoškoláci na Mostecku vytvořili Vzkazník

Žáci devátých ročníků základních škol často řeší, kde pokračovat ve studiu. Na Mostecku se jim snaží poradit jen o rok starší děti - studenti prvních ročníků středních škol. Své čerstvé názory na novou školu píší do formulářů, ze kterých pak Úřad práce vytváří brožuru nazvanou Vzkazník. Most 9:50 10. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Mostecku přišli na to, že s výběrem střední školy mohou deváťákům nejlépe poradit přímo studenti, kteří jsou jen o rok starší. (Ilustrační snímek) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Podle mě je to moc dobrý při výběru školy a pomůže to,“ hodnotí pro Radiožurnál a Český rozhlas Sever takzvaný Vzkazník Klára Plicková, letos studentka prvního ročníku Střední pedagogické školy v Mostě, loni žačka deváté třídy.

Studenti prvních ročníků středních škol na Mostecku radí žákům devátých tříd s výběrem dalšího vzdělávání prostřednictvím tzv. Vzkazníku.

Na Mostecku se na psaní brožury Vzkazníku podílelo v minulém školním roce bezmála 900 studentů z 12 středních škol. Podle Úřadu práce, který brožuru vydává, patří mezi největší hodnoty Vzkazníku to, že si radí s výběrem studia studenti sami mezi sebou.

„Vzkazník je jakási praktická příručka s postřehy bývalých žáků devátých tříd. Tímto způsobem tak získají současní deváťáci mnohem lepší představu o tom, jak například probíhají přijímací zkoušky nebo co je potká po nástupu na střední školu,“ popsala mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Co by do Vzkazníku napsaly o své škole studentky prvního ročníku mostecké Střední pedagogické školy? „Plno lidí mi říkalo, ať na tuhle školu nechodím. Takže nedávat úplně na názory ostatních, protože většinou řeknou jen špatné věci a dobré už neříkají,“ popsala jedna ze studentek.

„Doporučila bych jídlo, protože na základce špatně vařili, takže tady mají úplně vynikající jídlo,“ dodala další. „Tuhle školu bych doporučila. Jsou tady příjemní učitelé, příjemní lidi, žáci,“ doplnila třetí.

Pro školy mohou být názory studentů ve Vzkazníku zpětnou vazbou. „Určitě je to zpětná vazba i pro nás, protože se z toho můžeme poučit a můžeme získat názor žáku, kteří by nám to třeba do očí neřekli, ale když to napíší anonymně, tak je to pro nás určitou zpětnou vazbou,“ popsal zástupce ředitele střední pedagogické školy v mostě Zdeněk Paďourek.

Vzkazníky mohou studenti najít na Úřadu práce i na jednotlivých základních školách.