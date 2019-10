Indiánské názvy a symboly užívají stovky sportovních týmů, části původních obyvatel se to nelíbí

Washington Redskins v lize amerického fotbalu, baseballisti Cleveland Indians nebo Chicago Blackhawks v NHL. To jsou příklady stovek týmů v USA, které mají v názvu nebo coby maskota symboly domorodých Američanů. Je to citlivé téma, část z nich se tím cítí ponižovaná. Za poslední půl století proto víc než 2000 klubů vyměnilo indiánskou symboliku za jinou. Ale kontroverze přetrvávají, vedou se i u soudů a týkají se hlavně „Rudokožců z Washingtonu“. Washington 9:11 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Washington Redskins v lize amerického fotbalu (na snímku), baseballisti Cleveland Indians nebo Chicago Blackhawks v NHL. To jsou příklady stovek týmů v USA, které mají v názvu nebo coby maskota symboly domorodých Američanů | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Na trávník vybíhají chlapi jako hory v rudých dresech, kolem nich vlají obří vlajky s tváří indiána a orlími pery v nadživotní velikosti a opozdilci si ještě v klubovém obchodě vybírají podobně stylizované hrnky, deky či plyšové medvídky.

Na stadionu FedExField na předměstí Washingtonu začíná další zápas NFL a na tom, že fandí „Rudokožcům“, tady příznivci amerického fotbalu nic závadného nevidí.

„Když tenhle tým kdysi pojmenovali ‚Redskins‘, měl indiánského trenéra a ten s tím žádný problém neměl. Nepoužívá se to hanlivým způsobem, tak by to tak neměla brát ani ta menší část domorodých Američanů, které to vadí, a smířit se s tím, že většině lidí to vyhovuje. Není to jako se slovem na písmeno ‚N‘ pro černochy nebo s urážlivým označením židů, které rasisti stále používají. Slovo ‚Rudokožec‘ nikdo nepoužívá jinak než jako označení pro tým Washington Redskins,“ řekl Radiožurnálu fanoušek Rob.

Konec obchodní značky

Ovšem část původních obyvatel dlouhodobě protestuje proti tomuto názvu u soudů, politiků či na demonstracích.

Na jedné z nich tady ve Washingtonu mluví Amanda Blackhorseová z kmene Navahů o tom, že domorodí Američani jsou především lidé, a ne Rudokožci, Náčelníci, Skalpy ani jiní maskoti či stereotypně používané princezny Pocahontas nebo haloweenské kostýmy. A jediný, kdo prý může urážlivost těchto symbolů posoudit, jsou samotní domorodci.

„Studie ukazují, že stereotypy o původních obyvatelích snižují sebevědomí indiánské mládeže. Oni vidí, jak jsou zobrazovaní, a mají sami ze sebe špatný pocit. Takže všechny tyhle sportovní týmy vydělávají na úkor našich dětí a našeho duševního zdraví. Je to miliardový dolarový průmysl a my už přes 40 let bojujeme za to, aby se indiánské názvy změnily,“ vysvětlila Blackhorsová.

Tuhle výzvu slyšíme i od dalších protestujících. Amanda se osobně soudí. V minulosti uspěla s žádostí, aby americké úřady ukončily platnost obchodní značky Redskins, protože je urážlivá.

‚Skalpování‘ Rudokožců

Ovšem problematika se dostala až k Nejvyššímu soudu, který v jiném, ale podobném případu rozhodl opačně s odkazem na svobodu projevu. Mezi důkazní materiál žalující strany patřily i referáty ze zápasů v minulosti, kdy reportéři po porážkách týmu s oblibou používali frázi: „Rudokožci byli skalpováni.“

„Je to urážlivý výraz, my si tak vzájemně neříkáme. Když si to najdete ve slovníku, dočtete se, že ‚Redskins‘ je rasové hanobení. A pokud ho užívá v názvu fotbalový tým v hlavním městě země, tak je to obrovský problém,“ myslí si Amanda Blackhorseová.

Podle ní původní obyvatelé trpí ve Spojených státech politicky, ekonomicky, násilím nebo ničením své půdy a vodních zdrojů také právě proto, že jsou z lidských bytostí degradovaní na symboly sportovních týmů. Takových sice ubývá, ale ten nejvýznamnější se dobrovolně svého názvu vzdát nehodlá.

Před časem Washington Redskins vydali oficiální video, kde vybraní domorodí Američané naopak tvrdí, že jim tento název nevadí a že jsou na něj hrdí. Majitel klubu Dan Snyder před šesti lety deníku USA Today řekl, že „Rudokožce“ z názvu neodstraní nikdy, a to „NIKDY“ ať prý klidně otisknou velkými písmeny. Svůj postoj skutečně dodnes nezměnil.