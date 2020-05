Fakta o selhání WHO už známe. Teď půjde o vůli států je zveřejnit a komentovat, soudí sinoložka Lomová

Podle Trumpa musí teď WHO hlavně prokázat nezávislost na Číně. Tamní ministr zahraničí Wang I reagoval, že se Spojené státy snaží pošpinit pověst Číny a odvést pozornost od neschopnosti vlastní vlády při řešení koronavirové krize.

Americký prezident dal WHO ultimátum 30 dní na zásadní změny – potom prý definitivně zastaví financování a přehodnotí členství Spojených států v organizaci.

Podle sinoložky Olgy Lomové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bude pro WHO obtížné prokázat nestrannost vůči Číně, protože fakta už byla pojmenována: generální ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus pozdržel vyhlášení světového nebezpečí a má velmi blízko k prezidentu Si Ťin-pchingovi.

„Žádost vyšetřit nestrannost by měla vést k oficiálnímu veřejnému potvrzení té závislosti, i když mám velké pochybnosti, že se to podaří, protože záleží na čínské straně i na celém počtu členských států, které ve svých vazbách a závazcích mohou stát na čínské straně,“ popisuje Lomová.

Pochybnosti o tom, že Peking zakrýval informace o viru a snažil se umlčovat lékaře, kteří upozorňovali na případná rizika, už podle jejího mínění nejsou. „Tady už nejde jen o zjištění faktů, jde o vůli států fakta zveřejnit a komentovat. Složitější než zjišťování, jak to bylo, bude dosažení kompromisu, co by pojmenoval to, že WHO skutečně na začátku zaváhala a udělala to v souladu a přáním Pekingu.“

Budování pozice Číny ve Světové zdravotnické organizaci souvisí s její snahou posilovat vliv ve světě, a také „vytlačovat z viditelnosti Tchaj-wan“, který Peking považuje za součást Čínské lidové republiky. První akce, kterou nový ředitel WHO udělal, bylo ukončení pozorovatelského statutu Tchaj-wanu v organizaci, přibližuje Lomová.

„Nejen že se Tchaj-wan příkladně vypořádal s epidemií, ale na samém začátku poslal zprávu a varoval WHO, když tvrdila, že se nemusíme obávat, že Čína to má pod kontrolou a virus není přenosný z člověka na člověk, že přenosný je,“ uzavírá sinoložka.