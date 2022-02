Televize ABC potrestala herečku Goldbergovou za výroky o holokaustu. Na čas ji stáhne z obrazovky

Americká stanice ABC News na dva týdny suspendovala herečku Whoopi Goldbergovou, která moderuje pořad The View. Televize se tak rozhodla po kontroverzních komentářích komičky o holokaustu. Informovaly o tom dnes agentury. Goldbergová v talk show prohlásila, že nacistická genocida Židů za druhé světové války se týkala dvou skupin bělochů, a nešlo prý o rasu. Později se za svá slova omluvila. Los Angeles 7:34 2. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Whoopi Goldbergová | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Debatu o holokaustu v pondělním vysílání pořadu The View rozpoutalo rozhodnutí školní rady v americkém státě Tennessee stáhnout z učebních osnov komiksovou knihu Maus autora Arta Spiegelmana, který skrze příběh svých rodičů přibližuje historii holokaustu. Vedení školy se nelíbilo, že se v knize kleje a objevuje se v ní obrázek nahé ženy.

Šestašedesátiletá herečka v této souvislosti prohlásila: „Překvapuje mě, že vám byl nepříjemný fakt, že tam byla nějaká nahota. Chci říct, je to o holokaustu, zabití šesti milionů lidí, ale to vás netrápilo?“ pronesla. „Tak si pojďme říct pravdu. Protože holokaust nebyl o rase,“ dodala.

Když další moderátorka namítla, že nacisté považovali Židy za jinou rasu, Goldbergová odvětila: „Nebylo to o rase. Nebylo. Bylo to o nelidskosti člověka k jinému člověku,“ trvala na svém a poznamenala, že šlo o „dvě skupiny bělochů“.

Její výroky vyvolaly prudkou odezvu. Židovští představitelé označili komentáře za nebezpečné a jako poslední příklad narůstající neznalosti o genocidě, při níž nacisté během druhé světové války vyvraždili šest milionů Židů, které označovali za méněcennou rasu.

Goldbergová se později za výroky omluvila. „Řekla jsem, že holokaust nebyl o rase, ale o nelidskosti člověka vůči člověku. Měla jsem říct, že šlo o obojí,“ napsala na twitteru. „Židé na celém světě měli vždy moji podporu (…) Je mi líto, pokud má slova někoho zranila,“ podotkla.

Podle listu The New York Times se omlouvala i v pořadu The Late Show moderátora Stephena Colberta a na začátku úterního The View.

Šéfka ABC News Kim Godwinová v úterý v noci nicméně oznámila, že herečku dočasně z pořadu kvůli jejím slovům stahuje.

„Přestože se Whoopi omluvila, tak jsem ji požádala, aby si vzala čas na přemítání a poučení se z dopadu jejích komentářů. Celá ABC News je solidární s našimi židovskými kolegy, přáteli, rodinami a komunitami,“ uvedla v prohlášení.