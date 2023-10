Jsou v důchodu a píšou Wikipedii. ‚Ověřuju, jezdím na místo, fotím,‘ popisuje autorka středočeských hesel

Jiřina Kádnerová a Zdeněk Svatoš mají rádi pravdivé a ověřené informace. Před lety se proto zapojili do projektu Senioři píší Wikipedii. Do české verze obří encyklopedie přispívají jako dobrovolníci. „Důvodů, proč to dělám, je mnoho, subjektivních i objektivních. Mně se strašně líbí staré přísloví: Nehubuj na tmu a snaž se rozsvítit alespoň jednu svíčku. Takhle k tomu přistupuju,“ vysvětluje Svatoš. Praha 20:29 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiřina Kádnerová napsala pro Wikipedii už celou řadu hesel | Foto: Barbora Kvapilová | Zdroj: Český rozhlas

Více než 20 let byla ředitelkou Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Jiřině Kádnerové láska k informacím zůstala, i když odešla do penze. Ačkoliv o Wikipedii slyšela už dřív, nikdy ji nenapadlo do internetové encyklopedie přispívat. Dokud ji neponoukl vnuk.

„Vždycky říkal, že umím dobře formulovat, že toho hodně vím, takže proč nepíši Wikipedii,“ vysvětluje Jiřina Kádnerová, proč se před časem přihlásila do kurzu v rámci programu Senioři píší Wikipedii. Má za sebou základní přípravu i nástavbu.

„Začala jsem si vybírat hesla především ze Středočeského kraje. K tomu jsem měla se svou působností nejblíž,“ říká.

Studiu knih a článků věnuje hodně času a jezdí se podívat i na místa, o kterých píše. „Když si vyberu, že budu psát heslo, tak si najdu literaturu, články, časopisy a ověřuju si to z několika zdrojů, které pak uvádím. V mnoha případech se jedu i na to místo podívat, abych udělala vlastní fotografii, pokud je to třeba památkový objekt, radnice nebo náměstí,“ přibližuje svůj postup Jiřina Kádnerová.

„Popisovala jsem už jednotlivé radnice ve středočeských městech, které dosud neměly stránku na wikipedii a jsou to přitom památkově chráněné budovy. Byl to třeba Brandýs nad Labem, Kolín...“ vyjmenovává.



Fotograf-wikipedista

Kurz psaní Wikipedie absolvoval i Zdeněk Svatoš. „Já jsem Wikipedii strašně kritizoval a zavrhoval. Tvrdil jsem, že je to naprosto nespolehlivý zdroj a že tam každý může napsat, co chce, “ říká s úsměvem.

Potom ale prý zjistil, že to není zase tak zlé. Na dodržování pravidel dohlíží desítky dobrovolných editorů a správců. „Zjistil jsem, že každý může opravit jakoukoliv chybu, kterou najde,“ těší ho.

Pan Svatoš prošel kurzem asi před čtyřmi roky. Tehdy zkusil vytvořit první heslo a chytlo ho to. Před psaním ale upřednostňuje fotografování, z domova proto nevychází bez fotoaparátu.

„Důvodů, proč to dělám, je mnoho, subjektivních i objektivních. Mně se strašně líbí staré přísloví: Nehubuj na tmu a snaž se rozsvítit alespoň jednu svíčku. Takhle k tomu přistupuju,“ dodává.

Mezi nadšené wikipedisty patří Zdeněk Svatoš | Foto: Barbora Kvapilová | Zdroj: Český rozhlas

Potenciál starších lidí

Program Senioři píší Wikipedii funguje od roku 2013 a jeho cílem je zapojit do používání a tvorby encyklopedie seniory. Starší lidé mají totiž díky celoživotním zkušenostem a znalostem velký potenciál obohatit obsah této internetové encyklopedie.

Mezi tvůrci jsou přitom senioři zastoupení velmi skromně. Typickými přispěvateli Wikipedie bývají muži do 30 let.

„Projekt Senioři píší Wikipedii je jeden z největších projektů Wikimedia Česká republika, spolku, který podporuje rozvoj české Wikipedie. Je to projekt, který učí seniory nejenom psát Wikipedii, naučit se ta pravidla, která jsou tam požadovaná, ale také třeba nahrávat obrázky, videa nebo audio soubory,“ vysvětluje hlavní lektor Wikimedia Pavel Bednařík.

Účastníci kurzů za šest týdnů zvládnou základy psaní na Wikipedii a mohou se tak zapojit mezi dobrovolníky, kteří tvoří a editují hesla.