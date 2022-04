Will Smith se vzdal členství ve filmové akademii, disciplinární řízení kvůli facce Rockovi ho ale nemine

„Zradil jsem důvěru akademie,“ uvedl Smith. Dodal, že přijme veškeré důsledky svého chování, které označil za „šokující“ a „neomluvitelné“. „Pracuji na tom, aby násilí už nikdy nepřevážilo nad rozumem,“ dodal Smith.

Předseda akademie David Rubin uvedl, že rezignace byla přijata. „Nadále bude pokračovat disciplinární řízení proti Smithovi za porušení pravidel chování akademie," dodal Rubin. Podle agentury AP však není jasné, jakou další sankci by akademie mohla proti Smithovi přijmout nad rámec vyloučení ze svých řad.

Komik Rock během předávání filmových cen bavil hosty v sále četnými vtipy. Na adresu manželky herce Jady Pinkettové-Smithové zažertoval, že se těší na roli v pokračování filmu G. I. Jane.

Odkazoval tak na její velmi krátký sestřih vlasů, jaký měla rovněž herečka Demi Mooreová jako hlavní představitelka ve zmiňovaném filmu z roku 1997. Žert se ovšem ukázal jako nemístný, protože Smithova manželka trpí alopecií, což je nemoc způsobující vypadávání vlasů.

Smith dal Rockovi nejprve facku, pak na něj již ze svého místa dvakrát zařval „neber si do své hnusné huby jméno mojí ženy!“. V úterý se Smith moderátorovi omluvil.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL