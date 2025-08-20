„Woke rektorka“? Na Univerzitě Karlově hoří konflikt, který podle reportéra odráží spory v církvi

Zeptám se naschvál trochu bulvárně. Proč zavolala rektorka Univerzity Karlovy na děkana Katolické teologické fakulty policii?
Protože se k němu nedostala po žebříku…
Prosím?
Velmi zjednodušeně popíšu příběh, který se tam stal. Je to takový dlouhý příběh o tom, jak se vedou vnitřní boje na Katolické teologické fakultě. Akademický senát fakulty v polovině června odhlasoval návrh na odvolání děkana. Teď byl u rektorky, která měla rozhodnout o tom, jestli děkan skončí, nebo ne. Trvalo to nějakou dobu, ale dostala se do fáze, kdy nabyla dojmu, že je situace kritická a ona musí jednat. Proto se rozhodla, že by měl děkan skončit. Má v ruce návrh, se kterým souhlasí a on by tedy měl skončit ve funkci. A rozhodla se, že mu musí odvolání předat co nejrychleji.
Ne poštou, ale osobně.
Ano. To spustilo bizarní situaci. V té době byl na nemocenské a paní rektorka po tom, co se ho snažila sehnat na fakultě, vyrazila za ním domů. Snažila se mu dovolat, psát maily, snažili se mu volat i lidé z církve, fakulty… A on byl nedostupný. Tak si rektorka řekla, že za ním vyrazí domů.
Co když se mu něco stalo, ne?
Ta její myšlenka podle mě byla: půjdu za ním domů a předám mu odvolání. Snažila se doklepat, dozvonit, ale nic z toho nešlo. Když zjistila, že má děkan klíče zevnitř svého bytu – takže by nejspíš měl v bytě být, ale nereaguje – tak nabyla dojmu, že je třeba zdravotně indisponován, nebo že to s ním může být vážné, protože byl na té nemocenské. Zavolala tedy záchranku.
Takže zavolala nejenom policii, ale i záchranku…?
Je to tak. Když záchranka přijela, narazila na zavřené dveře. Zavolali tedy hasiče a policii. Hasiči nejdřív použili žebřík, který jsem zmiňoval na začátku – vylezli po něm a začali klepat děkanovi na okno, ale ten pořád nereagoval. Policie i hasiči bušili na dveře. Nakonec to celé skončilo tak, že hasiči otevřeli dveře za dohledu policie, záchranka vešla dovnitř a tam našla děkana, který nebyl v ohrožení života. Byla tam s ním ještě jeho ošetřovatelka, jak on sám tvrdí. Celé to působí tak, že byl doma a jen se schovával, aby ho rektorka nemohla odvolat.
Rektorka tedy měla po téhle bizarní situaci možnost mu předat odvolací dopis?
Ne. Dveře se otevřely, ale rektorka zůstala venku. Zprostředkovaně se o to pokusila ještě několikrát, ale nakonec zvolila tu formu, že poslala dopis poštou a čekala, až uplynou všechny lhůty, než bude odvolán.
Mluvil jste s ní o tomhle všem?
Opakovaně. Mluvil jsem podle mě s každým, kdo tam byl.
A co na to říká?
Popisuje to tak, že opravdu měla obavy o to, co se mohlo stát. Podle mě ale prostě měla pochyby o tom, jestli byl pan Brož skutečně na nemocenské. A ty nebyly úplně plané. Už předtím s tímto čaroval. Na týden si zrušil nemocenskou, protože jel na zahraniční cestu. To se odehrálo v pátek, přičemž ten navazující víkend měl nabitý program. V sobotu měl být v Teplicích nad Metují, měl být headliner akademických týdnů. V neděli měl celebrovat mši na pouti. V práci tedy sice měl nemocenskou, ale jinak měl program aktivního kněze. Takže podle mě ji napadlo, jestli to s tou nemocenskou není trochu jinak.
To, o čem jsme si teď povídali, se odehrálo před pár týdny?
Ano, bylo to na přelomu července a srpna.
Mluvil jste o tom s panem Brožem?
Zprostředkovaně. Už delší dobu se mnou nekomunikuje, respektive tvrdí, že mi odpoví později. Svůj pohled popsal v dopisech, pak jsem taky komunikoval s jeho mluvčí. Nicméně základ sporu je to, že se vylomily dveře, to, že u toho byl žebřík – na který tady nelezla rektorka, ale hasiči – a to, že to byla snaha předat odvolání, která se nepovedla.
(…) Jsem stejně jako členové Akademického senátu Univerzity Karlovy přesvědčen, že dobrá vůle a ochota jednat mohou přinést fakultě žádoucí perspektivu, a proto se obracím na Vás s návrhem na zahájení jednání, jež by mohlo vést k nalezení východiska ze současné patové situace. Znovu přitom konstatuji, že návrh na mé odvolání z funkce děkana považuji z právního hlediska za problematický a dosud nedořešený (…)
(Dopis Jaroslava Brože Akademickému senátu KTF UK z 24. 6. 2025, ktf.cuni.cz)
Není to první pokus o odvolání pana děkana. Paní rektorka se o to pokusila už v únoru, ne?
Ona se o to nepokusila, ona ho v únoru odvolala. Je to dlouholetý spor. Lidé z církve by vám řekli, že se táhne minimálně od devadesátých let, ale ta akutní fáze je zhruba od roku 2023. Tehdy to spustila výpověď pro známého kněze a historika Tomáše Petráčka, který na fakultě působil. Každopádně v únoru rektorka děkana odvolala. Bylo to opět na návrh akademického senátu, tedy z vůle akademické obce.
Byl to stejný případ jako teď před pár týdny?
Bylo to trochu jiné složení akademického senátu.
Ale na návrh akademického senátu přišlo odvolání…?
Ano. Přijde mi, že fakulta jede v cyklech postupného odvolávání. Tenkrát se povedlo děkana odvolat, přičemž on prohlásil, že s tím souhlasí, že se tomu nebude bránit a že akademická obec rozhodla. Pak změnil názor a začal se s univerzitou soudit o to, že to není platné. Soud ho pak předběžným opatřením dosadil zpátky do funkce. Proto se spustil celý ten proces od znova, když byl zvolen nový akademický senát. Ten ho opět dvoutřetinovou většinou – osm hlasů z dvanácti – odvolal s tím, že si nepřejí, aby byl ve vedení fakulty. Jsou i vypsané důvody, proč by tam neměl být.
(…) Děkan opakovaně předkládá AS KTF UK a dalším orgánům fakulty nedostatečně vypracované dokumenty, případně je opakovaně předkládá v časové tísni (…) Děkan využívá moralizující a manipulativní rétoriku posílenou náboženským slovníkem, která diskredituje kritické hlasy a vyvolává atmosféru podezření (…)
(Návrh na odvolání děkana Jaroslava Brože z 3. 6. 2025, ktf.cuni.cz)
Kdo je děkan?
Zůstává Jaroslav Brož děkanem Katolické teologické fakulty?
Už ne. Odvolání převzal, uplynula lhůta a hotovo. Ale zdaleka tím nekončí příběh…
Kdo vede fakultu teď?
To je dobrá otázka. Vlastně nevím, jak to teď bude. Každopádně lehce popíšu situaci. Děkan Brož byl odvolán, převzal si odvolání a řekl, že podle nějakého rozhodnutí by měl být pověřený řízením jeho zástupce, proděkan Aleš Prázný.
„Nyní řídím fakultu já, jak vyplývá ze statutu (…) Od chvíle, kdy byl děkan na nemocenské a nyní, kdy převzal odvolání.“
Aleš Prázný, proděkan KTF UK (Český rozhlas Radiožurnál, 12. 8. 2025)
S tím ale nesouhlasí rektorka, která uvedla, že nemá důvěru v to, jak Aleš Prázný funguje, respektive jak je jím řízená fakulta. Poslala ho tedy na překážky v práci a vzhledem k tomu, že tu není žádný další člověk, který by mohl fakultu řídit, tak pověřila akademičku a dříve odborářku Michaelu Falátkovou. Teď jsme tedy v situaci, kdy podle rektorátu fakultu řídí Michaela Falátková, ale Aleš Prázný dále trvá na tom, že je to on, kdo ji vede.
Je to takové fakultní schizma.
Je možné, že se teď někde na fakultě vylamují dveře a někdo se dobývá do zabarikádovaného kabinetu Aleše Prázného. Nevím, jaká je teď situace. Myslím, že definitivně to rozhodne soud, na který se bezpochyby někdo z nich obrátí. A dočasně jsem přesvědčen o tom, že to rozhodne interní systém univerzity, který Aleše Prázného odřízne, možná vymění klíče… Ale spor se rozhodně povede dál.
Tímhle krystalizuje spor mezi rektorkou a fakultou, který je založen na čem?
Je potřeba říct, že část fakulty kolem děkana Brože, ale i jeho předchůdce Vojtěcha Novotného, proděkana Aleše Prázného nebo „bad boye“ Jakuba Jinka…
Zlořáda…?
Je takový ten výkonný člověk, co má velký vliv. A on je přesvědčen, že univerzitu ovládla woke ideologie, která se snaží zrušit pravou katolickou výuku na fakultě. Říkají, že to je ideologický boj. Máme tady woke rektorku Milenu Králíčkovou, která vede svatou válku proti fakultě, protože je trnem v oku jejím progresivistickým snahám, pokusům o sekularizaci fakulty a odříznutí od církve. To je pohled, který očividně sdílí i arcibiskup Jan Graubner, který má na fakultě vliv z pozice Velkého kancléře, což je jakýsi církevní dohled nad fakultou. Ten se k tomu vyjádřil v několika dopisech.
Zatím jste ukázali, že jste připravení na revoluci a převzetí moci, když prvním obsahem jednání je sesazení děkana značně bezohledným způsobem.
(Dopis Velkého kancléře KTF Jana Graubnera Akademickému senátu KTF z 5. 6. 2025, ktf.cuni.cz)
Zpochybňování postavení velkého kancléře Katolické teologické fakulty může ohrozit existenci instituce, protože prosazení vašich návrhů by vedlo k tomu, že by nadále už nemohla být považována za fakultu katolickou.
(Dopis Velkého kancléře KTF Jana Graubnera Akademickému senátu KTF z 18. 6. 2025, jdeoktf.cz)
Je to pohled, který svým způsobem zrcadlí i boje v rámci české katolické církve. To kulturní válečnictví, které známe třeba u kardinála Dominika Duky, nebo si můžeme připomenout dnes již legendární vystoupení Petra Piťhy, který mluvil o tom, že skupiny genderistů a homosexualistů roztrhnou a rozeženou naše rodiny, vezmou nám děti a zatají nám, kam je zašantročili a kde je vězní. Mluví směrem k nám – já sám mám tradiční rodinu, takže vím, že mluvil k nám.
Takže to je jejich pohled, že woke rektorka chce zničit jejich fakultu. Pak máme ten druhý pohled, který zastupují třeba Tomáš Petráček, současný předseda akademického senátu David Vopřada nebo Michaela Falátková. Ti zdůrazňují, že nejde o nic jiného, než o to, aby fakulta dokázala být nadále součástí veřejného vysokého školství.
A ona teď tak nefunguje?
Funguje na jakémsi dvojím právu. Je součástí systému vysokých škol, takže podléhá akademickým svobodám, ale zároveň má církevní dohled, potřebu pověření z Vatikánu, má tam vliv pražský arcibiskup. Oni říkají, že se klika třeba kolem děkana Brože snaží předělat fakultu na církevní učiliště. Tomáš Petráček například říká, že se z toho snaží udělat církevní učiliště, které bude vytvářet rétoricky schopné J.D. Vance, v narážce na amerického viceprezidenta ve smyslu nějakých kulturních válečníků. A myslím si, že se obávají, že je fakulta tlačena k vidění světa, který známe třeba u ultrakonzervativní organizace Aliance pro rodinu. Pod rouškou pravovíry a katolické tradice se tedy bojí, útočí na lidi, kterým nejde o nic víc, než o akademickou svobodu. V tomto sporu je fakulta už delší dobu a teď vrcholí.
Takže žádné „světské“ problémy jako hospodaření nebo nepřipravenost sylabů v tom nehrají roli? Jde spíš o filozofické směřování?
Já si myslím, že jim opravdu jde o to, aby to fungovalo jako vysoká škola. A rektorka ani lidé kolem ní neuznávají, že by to bylo celé založeno na sporech. Reálné důvody se složitě hodnotí. Dohledal jsem si i několik faktů, které situaci na fakultě popisují – současným stavem se zabývá Rada pro vnitřní hodnocení fakulty, která už omezila přijímací řízení do některých studijních programů, fakulta také nemá schválný rozpočet…
Takže to naráží na praktické záležitosti…?
Ano. Národní akreditační úřad provádí předběžné šetření, zabývá se tím fakultní senát, který jednou dokonce zrušil výběrová řízení s odvoláním na to, že jsou účelová a jejich cílem byla snaha zmanipulovat volby. Problémy se tam vrší. Vnímám, že strana kolem děkana Brože to celé rámuje jako ideologický spor a druhá strana říká, že pouze chce, aby byly dodržovány akademické svobody a aby fakulta fungovala. To se teď očividně nedaří.
Proděkan Prázný, který byl bývalým děkanem pověřen vedením fakulty, tvrdí, že jsou kroky rektorky Králíčkové politicky motivované. Ta to odmítá. Naráží tím proděkan Prázný i na to, že Univerzitu Karlovu čeká v blízké době volba nového rektora nebo rektorky?
„Tento krok vnímám jako součást politického manévru – rektorka se rozhodla podpořit úzkou skupinu svých příznivců, která již přes dva roky proti vedení agresivně vystupuje.“
Aleš Prázný, proděkan KTF (Magazín Christnet.eu, 14. 8. 2025)
„Moje role je opravdu jenom dbát na to, aby až v říjnu přijdou studující na KTF, tak měli kvalitní výuku.“
Milena Králíčková, rektorka UK (Český rozhlas Radiožurnál, 18. 8. 2025 )
Myslím, že tím primárně narážel na to, že to je woke rektorka, která chce politicky zničit jejich fakultu. Ale ano, všechno, co se teď na fakultě nebo univerzitě děje, musíme vnímat optikou podzimních voleb rektora.
Víte, jak to myslím… Že by si tím mohla u akademického senátu získat podporu, kdyby zasáhla proti tomu, aby byl proděkan Prázný, respektive lidé kolem Jaroslava Brože, ve vedení fakulty?
Upřímně nevím, jak by to mohlo paní rektorce pomoct. Titulky o tom, že musela vylamovat dveře děkanovi nebo že lezla po žebříku… Podle mě je Katolická teologická fakulta víc, než cokoliv jiného, nepříjemnost. Možná to čtu špatně, možná je to celé snaha odklonit pozornost od problémů, které řeší v posledních měsících, například rozdělování odměn na rektorátu, kdy se rozdělilo celkem 11 a půl milionu korun s argumentem, že to bylo vysoké nasazení v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě. Myslím, že její reálné problémy jsou jinde a tímhle si žádné extra hlasy nezíská.
Proděkan Prázný taky tvrdí, že je jednání rektorky Králíčkové nezákonné, protože stále probíhá spor o první odvolání z února. Nemělo by se počkat?
Myslím, že se paní rektorka snažila čekat. Respektive o prvním soudu mělo být rozhodnuto v polovině července, ale stále se tak nestalo. Ona říká, že nemohla čekat, protože je ohrožen podzimní semestr.
Mohla jednat jinak?
Mohla počkat. Je to validní argument, který tam padá. Na druhou stranu si pořád myslím, že tam fungují akademické svobody, kdy si můžou říct, že to je důležitější než čekání na rozhodnutí soudu a druhé odvolání bude stejně validní, ať první soud rozhodne jakkoliv.
Chybějící symbióza
Zaujala mě role arcibiskupa, o které jste mluvil. Může do sporu vstoupit? Má na to právo?
Z pozice Velkého kanceláře do toho může vstoupit. A to je potřeba říct – celá fakulta funguje na symbióze univerzity a církve, která tam teď není. Arcibiskup může vetovat některá rozhodnutí a má docela velký vliv. Teď je samozřejmě otázka, jakou cestou se chce vydat – jestli se bude snažit vyloučit fakultu z univerzitního prostředí, může řešit pověření, která dostanou někteří z vyučujících… Takže ano, slovo má a ne malé. Jen je otázka, jestli je pro církev výhodné, když se rozkmotří s univerzitou a když se rozpadne jedna z nejstarších fakult. Myslím, že by potřeboval vážné a validní argumenty k tomu, aby udělal zásadní a ostrý krok, který by mohl vést k odloučení od univerzity. A nevím, jestli tyhle argumenty teď jsou. Je potřeba připomenout i to, že řízením měl být pověřen Prokop Brož, což je bratr Jaroslava Brože.
Chtěl jsem se zeptat, jestli tam je nějaká rodinná vazba…
Je to také kněz a bývalý děkan, fakultu dokonce vedl osm let. Je to zkušený člověk, který by tam mohl nějakou dobu být a který by to podle mě překlenul.
A proč tam není?
Není tam, protože si to nepřál Vatikán a myslím, že ani pražský arcibiskup. Je otázka, proč si to nepřáli. Oni tvrdí, že ohledem na to, že je nově pověřený jako pomocný biskup v Hradci Králové, by to nestíhal. Neznám detailní náplň práce biskupů, ale říkám si, že na tři měsíce by se to možná dalo skloubit. Možná by to byla překlenovací možnost, protože by tam byl člověk, který by podle mě dokázal aspoň elementárně obrousit hrany.
Jsme tedy teď v situaci, kdy na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy existuje jakési dvojvládí poté, co byl odvolán děkan Jaroslav Brož. Bude se chtít bránit?
Nepochybně. Myslím, že už dokonce podal druhou žalobu, takže to bude nepochybně řešit soud. A ten rozhodne i o prvním odvolání.
Pravda, ještě čekáme. Ptal jsem se na to druhé odvolání, protože se to první stále řeší…?
Ano. Jsem si jistý, že se spory povedou dál. Promluví do toho soud, církev, podzimní volby na univerzitě a myslím, že i ministerstvo školství skrze šetření Národního akreditačního úřadu. Takže boje se tam povedou dál a fakulta je podle mě ve velkých problémech. Už je historicky zažila v devadesátých letech. To trvalo několik let a opět to byl spor o to, k čemu by měla fakulta sloužit, jak moc by měla být univerzitní a jak moc církevní. To se sice opakuje, ale rozhodně bych nedokázal předpovědět nic z toho, co se stane v následujících měsících. Před rokem mě nenapadlo, že budu někdy vyprávět o tom, jak měla rektorka lézt po žebříku nebo vylamovat dveře. Myslel jsem si, že to je událost, která zajímá pár lidí a mě.
Mě to taky zajímá.
A teď se z toho stala bizarní věc.
Cesty jsou dvě – buď se spor vyřeší, anebo fakulta bude mít velmi vážný problém.
Jednoznačně. Je to prostě možná cesta ke smíru.
Může skončit?
Může skončit, může se vytvořit jedna velká teologická fakulta. Může se odloučit od katolické církve. Spor může vyeskalovat, nebo se může zklidnit. Zatím všechno nasvědčuje tomu, že se eskaluje. A opět je to odraz sporů, které se vedou v církvi. Je to o tom, že část biskupů a část církve ji vidí jako kulturně válečnickou. A představuje si, že by tak mohla fungovat třeba i univerzita. Jiná část ji vnímá více pohledem třeba papeže Františka, Tomáše Petráčka nebo Tomáše Holuba. Církev se vyvíjí a ke společnosti má nějaký vztah. A celou situaci podle mě dobře ilustruje spor, který se vede uvnitř církve, ale který církev vede i se společností. Teď se to ukazuje na univerzitním prostředí, které má svoje problémy a specifika, ale myslím, že to do toho krásně zapadá.
