Potřebovala jsem distanc, říká bývalá youtuberka Teri Hodanová o smazání své tvorby

Tereza Hodanová, dříve známá jako Teri Blitzen, se dostala do povědomí lidí především jako jedna z prvních českých youtuberek. Mediálně známou se stala už ve svých 13 letech, sledující tak mohli zpovzdálí přihlížet jejímu dospívání. Momentálně má všechna videa skryta a za svým alter egem by ráda udělala tlustou čáru. Praha 11:20 14. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teri Hodanová | Zdroj: archiv Teri Hodanové

„V roce 2013 nebylo cool být youtuber, to bylo úplně něco novýho. Ještě když jsi byl dítě, vlastně to nikdo nechápal,“ vzpomíná na své začátky s tvorbou na YouTube Hodanová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdy pro Terezu Hodanovou přestalo být místo před kamerou útočištěm? Jak ji vnímalo její okolí? A jaké bylo nést jako nezletilá odpovědnost za každý svůj krok? Poslechněte si rozhovor s bývalou youtuberkou

Kvůli šikaně vystřídala řadu středních škol. Sama v té době hledala svou identitu a pendlovala mezi několika odlišnými personami, kterými byla v soukromém či profesním životě.

Místo před kamerou ze začátku vnímala jako útočiště, určitou formu safe spacu. To se změnilo v momentě, kdy přestala mít tvorbu jen ve svých rukou. „Bylo mi 16 a nade mnou stály obrovský firmy s celým týmem a vedle toho moje máma v čele. Tam to začalo být nepříjemný,“ říká.

Přibližně dva roky zpět se na svém instagramovém účtu přiznala, že trpí poruchou příjmu potravy. Její první vzpomínka na to, kdy své tělo začala vnímat negativně, sahá do útlého dětství. „To mi bylo třeba osm, nevešla jsem se do plavek a dostala jsem komentář, že bych nemusela jíst tolik sladkýho,“ popisuje Hodanová.

Chtěla by Tereza prožít svůj život jinak? Jak se staví k negativním komentářům na svůj vzhled? Proč si skryla všechna svá videa? A co si myslí o detoxech od sociálních sítí? Poslechněte si celý rozhovor.