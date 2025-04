Z asistentky ředitele Pečovatelkou roku. Lenka Rodějová našla naplnění v sociálních službách

Národní cenu sociálních služeb Pečovatelka roku 2024 obdržela mezi jinými také Lenka Rodějová, která zabodovala v kategorii Terénní pracovník. Do terénu jezdí za svými klienty v oblasti Trhosvinenska. K oboru se přitom dostala až po rodičovské dovolené, původně byla asistentkou v kanceláři. České Budějovice 16:47 13. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pečovatelka Lenka Rodějová | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

„Vůbec jsem nečekala, že by odborná komise mohla vybrat právě mě. Je to krásný pocit. A ten samotný ceremoniál jsem si také moc užila. Přála bych ho zažít všem pečujícím osobám. Je to takové zadostiučinění a zároveň pohlazení duše,“ komentuje Lenka Rodějová své ocenění v rozhovoru pro Český rozhlas České Budějovice.

Původně pracovala jako asistentka ředitele v jedné z jihočeských firem. Postupem času si ale uvědomila, že tím pravým pro ni bude působení v sociálních službách. Do oboru vstoupila po rodičovské dovolené.

„Všechno šlo přirozeně a pozvolna. Za čtyři roky, co v sociální péči působím, jsem nikdy nepochybovala o tom, zda jsem se rozhodla správně. Samotný přechod z mého původního zaměstnání asi úplně snadný nebyl, to je pravda, ale sociální sféra mě zajímá čím dál víc,“ říká pečovatelka, která v současnosti studuje dálkově Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity.

V rámci své práce například organizuje různé akce, během kterých se její klienti setkávají s dětmi z mateřských škol.

„Jsem strašně ráda, že nás mateřská škola z Borovan začala pravidelně navštěvovat. Je to takové rande dvou generací. Jedna od druhé se mnohému učí. Děti se například od seniorů naučí určité trpělivosti,“ vypráví.

Na otázku, zda mají v dnešní době děti a mladiství úctu a respekt ke stáří, Lenka Rodějová odpovídá optimisticky. „Samozřejmě je to individuální, ale když my dospělí budeme dětem vzorem, věřím, že do toho dospějí a také budou pomáhat starším lidem,“ myslí si.

