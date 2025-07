Zabil člověka, ale je hot. Proč adorujeme lidi jako Luigi Mangione?

True crime je nový romcom. Luigi Mangione nebo bratři Menendezovi mají na TikToku vlastní fanklub. Ale proč máme potřebu romantizovat lidi, kteří by měli být spíš varováním než sexsymbolem? V první epizodě podcastu Psycho se Karolína Faberová a Pavel Šebesta podívají na temný fenomén hybristofilie. Praha 18:35 13. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luigi Mangione, který v roce 2024 zabil ředitele zdravotní pojišťovny | Foto: AP / zz/XNY/STAR MAX/IPx | Zdroj: ČTK

Luigi Mangione zřejmě zastřelil šéfa zdravotní pojišťovny. A TikTok? Ten řeší, jak dobře vypadá. Bratři Menendezovi, kteří zabili své rodiče, získali nové fanoušky díky seriálu Monsters. Ne, není to černá satira ani nadsázka. Je to estetika, která romantizuje násilí – a v níž přitažlivost pachatele někdy úplně zastíní to, co vlastně udělal.

Adorace vrahů na sociálních sítích a psaní milostných dopisů vrahům není tak neobvyklé. Některé z těchto vztahů končí svatbou – a občas i těhotenstvím. Proč? Možná právě proto, že partner za mřížemi je tak trochu ideální: víte, kde je, nechodí do hospody, nemusíte řešit špinavé ponožky. Vztah je založen na krátkých, vzácných návštěvách a působí tak trochu tajemně.

Výzkumy ukazují, že část tvůrců na TikToku pachatele sexualizuje, romantizuje nebo zlehčuje utrpení obětí – někdy formou meme, jindy jako dojemné vyznání. Jen malé procento přiznává, že cítí vinu. Časté jsou i fantazie o tom, že pachatele „napraví“ nebo „uzdraví“, zvlášť pokud ho vnímají jako zraněného kluka, kterému nikdo nerozuměl.

Podcast Psycho

Od 10. července startuje na Radiu Wave nový pořad Psycho, který můžete poslouchat každý druhý čtvrtek od 19 hodin. Psychologové Karolína Faberová a Pavel Šebesta v něm zkoumají temná i méně temná zákoutí lidské mysli v zrcadle současných trendů a popkultury.

„Propojujeme psychologii a současné trendy. Od fascinace true crimem a násilím, až po toxické trendy na TikToku. Psychologie na tohle všechno často nabízí překvapivě trefné odpovědi – a my je chceme přinášet srozumitelně, s nadhledem a bez moralizování,“ říkají Karolína, expertka na forenzní psychologii, a Pavel, který se zabývá evoluční psychologií.

Proč nás přitahují vrazi? Co s tím má společného algoritmus TikToku? Je to vůbec nový jev? A kdy se z fascinace stává problém? Poslechněte si první díl Psycha!